В нацпарке «Лосиный остров» в сентябре появился необычный лишайник
На лесных тропах «Лосиного острова» осенью появилась пельтигера. Об этом говорится на сайте национального парка.
Это необычный лишайник из семейства пельтигеровыех, союз гриба и водоросли.
«Гриб создаёт структуру, а водоросль с помощью фотосинтеза вырабатывает питательные вещества. В сентябре пельтигера особенно активна. Из-за прохлады и повышенной влажности её лопасти насыщаются водой и становятся упругими. Иногда появляются плодовые тела со спорами», – отмечается на сайте.Пельтигера не относится к редким видам, но является важным индикатором чистоты воздуха. Её присутствие говорит о благополучной экологической обстановке территории.