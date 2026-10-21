Сотрудники национального парка «Лосиный остров» следят за осенней миграцией птиц
В Национальном парке «Лосиный остров» продолжается осенняя миграция птиц. Сотрудники научного отдела наблюдают за водными и околоводными пернатыми.
Все данные заносят в «Летопись природы» и передают в Минприроды России.
Миграция идёт неравномерно. Например, свиязь не гнездится на болотах в нацпарке, но посещает их весной и осенью. В октябре там отмечают скопления около 50 особей.
Наблюдают и за лебедем-шипуном. Неделю назад в «Лосином острове» было 10 птиц, а сейчас уже 27. Туда слетаются местные пары и гости с соседних водоёмов, чтобы вместе отправиться к местам зимовки. Родители ставят на крыло птенцов, обучая их полёту.
Серой утки и широконоски становится меньше, так как они улетают. Красноголовый нырок встречается уже единично.
Сотрудники фиксируют и редкие встречи, когда некоторые виды появляются раз в несколько лет. Так, в прошлом году на несколько дней в парке останавливались лебедь-кликун и малый лебедь. Присутствие этих птиц – знак стабильной экосистемы. Речь идёт об обширной кормовой базе, укрытиях и минимальном влиянии человека.
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