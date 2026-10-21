Сотрудники национального парка «Лосиный остров» следят за осенней миграцией птиц

21 октября 2026, 22:30

оригинал Фото: Валерия Исаева / ГАУ АИС «Подмосковье»

В Национальном парке «Лосиный остров» продолжается осенняя миграция птиц. Сотрудники научного отдела наблюдают за водными и околоводными пернатыми.