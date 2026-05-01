«Ехали на одном колесе»: В Подмосковье подростки на питбайке влетели в иномарку
В подмосковных Люберцах два подростка на питбайке столкнулись с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием машины Citroen. В результате аварии пострадали два 15-летних подростка. Врачи госпитализировали их. Один из них находился без сознания, второй получил переломы.
Очевидцы рассказали, что питбайк и скутер двигались по встречной полосе в момент, когда автомобиль поворачивал во двор. Питбайк, на котором ехали 15-летние подростки, ехал на заднем колесе. Именно этот мотоцикл и столкнулся с легковушкой. Скутер успел остановиться.
Ранее сообщалось о массовой аварии под Екатеринбургом, в которой погибли четверо детей.
