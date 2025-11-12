Сотрудники профильных служб ответили на вопросы ветеранов Раменского завода
Совет ветеранов Раменского приборостроительного завода встретился с представителями отрасли ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Главные вопросы, интересующие жителей округа, касаются благоустройства, уборки прилегающих территорий, установки контейнеров для сборки твёрдых бытовых отходов, ремонта подъездов, размещения детских площадок.
«В нашей организации несколько лет существует традиция, когда мы приглашаем на встречи руководителей муниципального округа. Это медики, специалисты Пенсионного фонда, социальные службы. Они отвечают на вопросы, которые нас волнуют. Такие встречи очень нужны, мы хотим, чтобы нас услышали», – сказала председатель Совета ветеранов РПЗ Елена Жаркова.
На встрече обсудили вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ветеранам труда рассказали, какие структуры предоставляют услуги и какова их зона ответственности.
«Мы познакомились с некоторыми положениями ЖКХ, о которых ранее не знали. Нам подробно рассказали, что должно быть у нас в квитанциях, за что мы платим, какие услуги нам оказывают», – перечислила ветеран предприятия Наталья Литейкина.После завершения встречи ветераны высказали пожелание, чтобы такие мероприятия проводились регулярно.