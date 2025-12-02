Учительница из Истры вошла в число победителей проекта «Флагманы образования»
Итоги трека «Медиа» подвели на проекте «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями стали 40 человек из 26 регионов страны, в том числе одна представительница Московской области — учительница начальных классов Павловской гимназии городского округа Истра Анастасия Мартиросян. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Трек «Медиа» призван помочь педагогам и управленцам в сфере образования ориентироваться в информационной среде и использовать для обучения детей медиаконтент. Заявки на участие в треке подали более 18 тысяч человек.
«Благодаря участию в конкурсном треке «Медиа» я смогла найти единомышленников по всей стране. А новые знания, полученные во время прохождения трека, помогут мне в дальнейшем не только создавать образовательный контент, но и при проводить уроки и разрабатывать методические материалы», — сказала Анастасия Мартиросян.Победителям трека выдали удостоверения о повышении квалификации по программе «Формирование коммуникативных компетенций для работы в информационном пространстве».