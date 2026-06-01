Сотрудники СОБР «Гюрза» исполнили мечту школьника из Подмосковья

01 июня 2026, 18:55

Офицеры СОБР «Гюрза» подарили велосипед 10-летнему Диме из Солнечногорска, который воспитывается в многодетной семье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Росгвардейцы уже несколько лет поддерживают Диму и его близких. Ранее они исполнили новогоднюю мечту мальчика в рамках акции «Ёлка желаний», затем поздравили с Днём защитника Отечества. Во время одной из встреч школьник признался, что мечтает научиться кататься на велосипеде, заниматься спортом и в будущем стать похожим на сотрудников спецподразделения.

«Офицеры «Гюрзы» решили осуществить ещё одно желание мальчика и вручить ему новый подростковый велосипед. Заместитель командира по политической работе полковник полиции Николай Макушев поздравил Диму с Международным днём защиты детей и передал долгожданный подарок от руководства отряда», – рассказали в пресс-службе.