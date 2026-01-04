Сотрудники СОБРа «Гюрза» выполнили новогоднюю мечту мальчика из Солнечногорска

04 января 2026, 09:24

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мечту мальчика Димы — ученика третьего класса из Солнечногорска — исполнили сотрудники СОБРа «Гюрза» в рамках акции «Дед Мороз специального назначения». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Дима мечтал увидеть служебный бронеавтомобиль спецназовцев. Выполнить это желание помог проживающий с ним по соседству сотрудник подразделения. Он вместе со своими коллегами и командиром отряда полковником полиции Денисом Дудниковым организовал мальчику поездку на спецмашине.





«Денис Дудников во время поездки пообщался с Димой, узнал, почему ему интересна служба в Росгвардии, и пригласил посетить территорию спецотряда «Гюрза», — говорится в сообщении.