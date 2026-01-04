Достижения.рф

«Четверть века на эстраде!»: Киркоров назвал имя лучшего друга среди артистов

Филипп Киркоров стал гостем популярного шоу «Натальная карта», где ведущие анализируют психологические портреты знаменитостей сквозь призму астрологии.



В рамках программы звезде предложили проверить совместимость с кем‑то из близкого круга. Поп-король без колебаний выбрал певца Николая Баскова, пишет «Стархит».

«Дружим 25 лет. Четверть века на эстраде! Верю ли я в дружбу между артистами? На нашем примере с Колей — верю. Единственный ли это для меня пример крепкой дружбы в шоубизе? Ну, да, наверное… Есть ли кто-то ближе, чем Коля? Нет», — заявил Киркоров.
Ведущие связались с Николаем Басковым по телефону. Певец ответил коллеге взаимностью, но признался, что за годы дружбы бывали и разногласия.
