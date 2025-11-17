Врип главы округа Луховицы стал Марк Черемисов

17 ноября 2025, 14:14

оригинал Марк Черемисов (пресс-служба Мособлдумы)

Временно исполняющим полномочия главы муниципального округа Луховицы стал Марк Черемисов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания руководителями министерств, ведомств и округов региона.





Ранее Марк Черемисов был членом Московской областной Думы и работал в комитете подмосковного парламента по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.





«Хочу представить Марка Константиновича Черемисова. Марк Константинович приступает к исполнению полномочий главы муниципального округа Луховицы. (…) Работа, которая реализуется команда на протяжении продолжительного времени, вам знакома, жизнь Подмосковья хорошо знакома, потому что депутатский корпус всегда вовлечён. Так что очень рассчитываю, что вы достойно будете справляться и с интересом, с самоотдачей выполнять возложенные на вас обязанности», — сказал Андрей Воробьёв.