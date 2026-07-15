Депутат Госдумы Кравченко подал документы в избирательную комиссию в Дмитрове
Депутат Госдумы Денис Кравченко подал документы в территориальную избирательную комиссию города Дмитрова в качестве кандидата от партии «Единая Россия» на выборах в высшую палату парламента. Он баллотируется от 119-го дмитровского одномандатного округа.
Парламентарий рассказал, что Подмосковье для него – родной регион, он представляет его в Государственной думе 10 лет.
Своими приоритетными задачами он назвал улучшение инвестиционного климата, повышение производительности труда, создание рабочих мест и улучшение качества жизни людей в регионе.
Подача документов продлится до 18 часов 22 июля. Центризбирком заверил списки шести партий по этому округу.
После подачи заявлений выдвинутые кандидаты предоставляют документы на регистрацию, открывают расчётные счета, подтверждают отсутствие счетов за границей. Затем 10 дней идут проверка и регистрация кандидатов.
Ранее президент назначил выборы в Госдуму девятого созыва на 20 сентября. Для удобства избирателей голосование будет проходить три дня, 18-20 сентября.
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