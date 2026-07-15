Депутат Госдумы Кравченко подал документы в избирательную комиссию в Дмитрове

15 июля 2026, 14:07

оригинал Д. Кравченко (Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Татьяна Филимонова)

Депутат Госдумы Денис Кравченко подал документы в территориальную избирательную комиссию города Дмитрова в качестве кандидата от партии «Единая Россия» на выборах в высшую палату парламента. Он баллотируется от 119-го дмитровского одномандатного округа.