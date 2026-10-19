Сотрудники строительной компании прошли обучение на «Фабрике процессов»

19 октября 2026, 10:56

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Работники строительной организации ЗАО «Арсенал РОСТ» отучились на «Фабрике производственных процессов» Регионального центра компетенций Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.





В обучении участвовали руководители, инженерно-технические специалисты и рабочие. Сотрудники получили навыки применения инструментов бережливого производства, освоили методы поиска и устранения потерь, подходы к балансировке производственных процессов и эффективному распределению ресурсов.



Предложенные решения проверяли на практике. За три раунда команда вышла на прибыль.

«Мы распределили между собой новые роли. Рядовые сотрудники стали руководителями, финансовый директор попробовал себя в роли рабочего, сварщик – логиста, юрист – экономиста. Вместе мы учились выстраивать работу так, чтобы добиться максимальной эффективности. Мы увидели, как действия одного сотрудника влияют на производственный цикл и конечный результат компании. Такой опыт укрепляет командную работу», – поделилась заместитель гендиректора ЗАО «Арсенал РОСТ» по капитальному строительству Наталья Карасёва.