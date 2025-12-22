Специалисты Мособлводоканала изучили новые технологии на Климовском заводе

22 декабря 2025, 13:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты Мособлводоканала посетили Климовский трубный завод (КТЗ) в Подольске, чтобы изучить современные технологии и комплектующие для модернизации инженерных систем региона. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.





Завод входит в промышленную группу «ПОЛИПЛАСТИК» и стал одним из лидеров европейского рынка по производству пластиковых труб и соединительных элементов. Предприятие работает на 25 производственных линиях, выпускающих изделия диаметром от 1 см до 3,5 м.



«В Московской области очень большая программа модернизации ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения, поэтому конечно внедрению новых технологий уделяем большое значение. Сейчас совместно с нашим Научно-техническим советом проводим анализ эффективности существующих методик строительства, реконструкции и капремонта сетей на предмет их изменений и внедрения новых технологий. Поэтому цель таких выездов — личное знакомство с предприятием», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.