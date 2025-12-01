В Одинцове банда вымогателей заставляла домработницу обокрасть нанимателей
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Одинцовские полицейские задержали четырёх участников преступной группы, подозреваемых в краже и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленники ночью перелезли через забор частного дома в деревне Борки Одинцовского округа и вскрыли входную дверь. В доме находилась 61-летняя приезжая из одной из стран СНГ. Взломщики схватили её и потребовали принести им миллион рублей. Эти деньги женщина должна была украсть из дома в элитном посёлке Горки-2, где работала домработницей.
«Нападавшие также заставили женщину отдать им её собственные сбережения — 65 тысяч рублей, а также забрали паспорт и скрылись на машине без номеров», — говорится в сообщении.Полицейские вычислили нападавших и при поддержке росгвардейцев задержали их на съёмной квартире в Одинцове. В банду входили четверо уроженцев Северного Кавказа в возрасте от 34 до 47 лет. При обыске в их жилье нашли паспорт потерпевшей и заготовки поддельных автомобильных номеров.
Сейчас следствие проверяет причастность банды к другим аналогичным преступлениям.