63-летнего миллионера из Калифорнии обвинили в убийстве жены сковородкой
63-летнего калифорнийского миллионера Юна Лая обвинили в убийстве жены: по версии следствия, он забил её сковородкой и бейсбольными битами, а затем поджёг дом.
6 января 2025 года в элитном пригороде Сан-Марино (Калифорния) обнаружили обугленные останки 58-летней Айрин Гау-Лай — известного врача и предпринимательницы. Расследование установило, что перед смертью её жестоко избили стальной сковородой и двумя бейсбольными битами, после чего тело подожгли в кабинете дома.
22-летний брак сопровождался конфликтами из-за элитной недвижимости. В 2024 году Айрин подала на развод после обнаружения скрытых мужем объектов и добилась признания совладелицей всего имущества.
Утром 6 января Лай приехал за 16-летними сыновьями. Камеры наблюдения в доме были отключены, а позже к дому подъехал автомобиль, идентичный его машине. Соседка подтвердила, что видела Лая внутри дома перед пожаром.
Обвиняемый утверждал, что детей на тренировку отвезла жена. Внесённый им залог в $2.25 млн (≈178.6 млн руб.) стал одним из крупнейших в истории штата.
