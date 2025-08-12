Достижения.рф

Российская школьница скончалась из-за врачебной ошибки

Бастрыкин потребовал доклад о смерти 12-летней девочки в новосибирской больнице
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти 12-летней девочки в больнице под Новосибирском. По информации из соцсетей, которой заинтересовался глава ведомства, подросток скончался из-за врачебной ошибки.



Медики поставили юной пациентке диагноз ОРВИ, но на самом деле у нее развивалась менингококковая инфекция. Мать погибшей требует проведения повторной судебно-медицинской экспертизы для подтверждения халатности врачей.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Руководитель регионального следственного управления Антон Бадулин доложит о ходе и результатах расследования.

