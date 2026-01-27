Соцбизнесу Подмосковья стало проще оформить субсидии

27 января 2026, 10:41

В Подмосковье упростили порядок получения субсидий для поставщиков социальных услуг. Обновления появились на региональном портале госуслуг, сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области.





Услуга «Заявка на участие в отборе получателей субсидии» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП». Чтобы подать заявку, предпринимателю нужно заполнить форму и приложить необходимые документы. При необходимости заявку можно отозвать онлайн, выбрав нужную тему обращения в карточке услуги.



«В Московской области юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют социальные услуги населению, могут не подавать заявление на заключение договора об оказании таких услуг. Достаточно только оформить онлайн-заявку на участие в отборе для выплаты компенсации и подписать её усиленной квалифицированной электронной подписью, а договор будет заключен уже после определения победителя», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.