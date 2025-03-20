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Социальная газификация с начала года охватила 4 тыс. домовладений Подмосковья

Фото: пресс-служба Мособлгаза

Фото: пресс-служба Мособлгаза

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В Московской области по программе социальной газификации с начала года к централизованному газоснабжению подключили 4 тыс. домовладений. Такие данные привели в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.
Построено 15 км новых газораспределительных сетей. В марте специалисты Мособлгаза работают по президентскому проекту в 89 населённых пунктах Московской области.
«Подмосковье – лидер в реализации президентской программы социальной газификации. В этом году в её рамках в регионе планируют подключить 18 тыс. домовладений. Мы стремимся обеспечить доступ к голубому топливу для как можно большего числа наших жителей. Природный газ – самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», – сказал министр энергетики региона Сергей Воропанов.
Как напомнили в министерстве, подвести газ до забора можно бесплатно, подав заявку на социальную газификацию. Чтобы построить газопровод внутри границ участка и подключить дом к газу, нужно воспользоваться комплексным договором с Мособлгазом.

В договор входят проектно-изыскательские работы (проектирование трассы для газопровода); строительно-монтажные работы в границах участка; техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа.

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В подмосковные индустриальные парки с начала этого года привлекли более 20 резидентов
20 марта 2025, 21:44

Фото: в пресс-служба Мининвеста МО

С начала текущего года в индустриальные парки Московской области удалось привлечь 22 резидента. Такие данные привели в пресс-службе регионального Мининвеста.
«Суммарная площадь, которую займут новые резиденты, превышает 16 га. Инвестиции в эти проекты составляют 3,5 млрд рублей», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На новых предприятиях планируют создать около 500 рабочих мест.

Как напомнили в ведомстве, подобрать локацию для реализации инвестпроекта в Московской области, в том числе на территории индустриальных парков, можно на инвестиционной карте региона.

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13 подмосковных кинотеатров участвуют во Всероссийской акции «Кино Победы»
20 марта 2025, 21:13

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье проходит Всероссийская акция «Кино Победы», сообщили в пресс-службе Минобразования региона. В рамках акции школьники бесплатно смотрят фильмы о Великой Отечественной войне в кинотеатрах региона.
Показы будут проходить до 30 апреля. Учащиеся организованно посещают киносеансы в учебное время по договорённости с кинотеатрами.
«В афише акции – такие фильмы, как «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину», «28 панфиловцев», «Офицеры», «Белорусский вокзал», «Судьба человека», «Баллада о солдате», «Брестская крепость», «Летят журавли», «Разгром немецких войск под Москвой», «Восхождение», «Торпедоносцы», «Два бойца», «Битва за Севастополь», «Обыкновенный фашизм», – рассказали в министерстве.
В Подмосковье в мероприятиях участвуют 13 кинотеатров. Их список можно найти по ссылке.

Акция «Кино Победы» организована Министерством культуры и Министерством просвещения России. Она проводится в рамках просветительских мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы.

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Запуск временного пешеходного моста в Поречье перенесли на 1 апреля
20 марта 2025, 20:50

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Завершить возведение временного моста для пешеходов через реку Москву в деревне Поречье Рузского муниципального округа планируют 1 апреля. Тогда же для капремонта перекроют движение по основному мосту, сообщили в пресс-службе Минтрансе Подмосковья.
«Сроки запуска временного моста перенесли из-за изменения конструктивного решения при его монтаже. Строители уже обустроили временные разворотные и остановочные площадки для организации автобусного сообщения», – пояснили в ведомстве. В министерстве добавили, что запустить рабочее движение по основному сооружению в Поречье рассчитывают в конце июля, а завершить капремонт – в сентябре.
Капитальный ремонт сооружения проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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В Московской области готовятся к началу сезона ремонта дорог
20 марта 2025, 20:39

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные дорожники готовятся к старту ремонтного сезона. Его рассчитывают открыть в начале апреля при наступлении устойчивой плюсовой температуры, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Сотрудники Мосавтодора готовят к работе спецтехнику – грейдеры, катки, фрезы, асфальтоукладчики, экскаваторы и комбинированные дорожные машины. При укладке нового покрытия будут использовать асфальтобетонные смеси отечественного производства, отвечающие требованиям ГОСТ. Они имеют большую плотность материала за счёт наличия в составе щебня различных параметров. Это гарантирует износоустойчивость и увеличивает межремонтные сроки», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Как отметили в ведомстве, такой асфальтобетон впервые применили в Подмосковье в 2021 году. За это время с помощью подобных смесей отремонтировали более 1,6 тыс. км региональных дорог.

Специалисты будут отслеживать ход ремонта в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры – СКПДИ. Качество смеси до и после укладки покрытия проверит экспертная организация.

Работы будут проводить в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ремонтном сезоне 2025 года по этому нацпроекту планируют обновить более 320 участков региональных дорог протяжённостью около 840 км.

Ознакомиться с программой ремонта можно по ссылке.

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В Долгопрудном запустили светофор с искусственным интеллектом
20 марта 2025, 20:25

Фото: пресс-служба ООО «Аркона»

В городе Долгопрудном на пересечении улицы Первомайской и Институтского переулка начал работу светофор SMARTLIGHT с использованием искусственного интеллекта. Система будет адаптивно управлять дорожным движением, сообщили в подмосковном Минтрансе.
«Для повышения безопасности пешеходов мы ищем эффективные решения. Поэтому специалисты Мосавтодора решили провести эксперимент. Был выбран перекрёсток у школы №1, МФТИ и студгородка с интенсивным движением пешеходов, где обустроили умный светофор», – рассказали в ведомстве.
Объект введён в режим обучения. По завершении всех работ встроенные камеры и датчики в режиме реального времени будут фиксировать и анализировать поток автомобилей и пешеходов. Если автомобильный трафик интенсивный, светофор дольше удерживает зелёный сигнал, улучшая пропускную способность. При снижении потока система сокращает время зелёного, чтобы уменьшить длительность ожидания. Если людей нет, пешеходная фаза исключается. Это сокращает ненужные остановки транспорта.

Дополнительно светофор оснастили адаптивной подсветкой, которая включается в тёмное время суток. Во время зелёного сигнала для пешеходов подсветка освещает переход, при красном – тротуар.

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