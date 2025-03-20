Социальная газификация с начала года охватила 4 тыс. домовладений Подмосковья

Фото: пресс-служба Мособлгаза
В Московской области по программе социальной газификации с начала года к централизованному газоснабжению подключили 4 тыс. домовладений. Такие данные привели в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.
Построено 15 км новых газораспределительных сетей. В марте специалисты Мособлгаза работают по президентскому проекту в 89 населённых пунктах Московской области.
В договор входят проектно-изыскательские работы (проектирование трассы для газопровода); строительно-монтажные работы в границах участка; техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа.
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«Подмосковье – лидер в реализации президентской программы социальной газификации. В этом году в её рамках в регионе планируют подключить 18 тыс. домовладений. Мы стремимся обеспечить доступ к голубому топливу для как можно большего числа наших жителей. Природный газ – самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», – сказал министр энергетики региона Сергей Воропанов.Как напомнили в министерстве, подвести газ до забора можно бесплатно, подав заявку на социальную газификацию. Чтобы построить газопровод внутри границ участка и подключить дом к газу, нужно воспользоваться комплексным договором с Мособлгазом.
В договор входят проектно-изыскательские работы (проектирование трассы для газопровода); строительно-монтажные работы в границах участка; техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа.
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Лора Луганская