В Подмосковье заработали ещё четыре электрозарядные станции

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Четыре электрозарядные станции мощностью 150 кВт и 60 кВт ввела в эксплуатацию в Московской области компания «РН-Энерго», новые ЭЗС расположены в Егорьевске, Наро-Фоминске, Дмитрове и на территории музея-заповедника «Горки Ленинские», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
Адреса новых ЭЗС на 150 кВт: Наро-Фоминский округ, пос. Фрунзевец, ЖК ««Парк Апрель», улица Парк Апрель, дом № 32 и посёлок «Горки Ленинские», Центральная улица, дом №1.«Владельцы электрокаров могут пополнить запас энергии своих машин на этих станциях с помощью мобильного приложения «Заряди.Авто», — отмечается в сообщении.
ЭЗС на 60 кВт расположена по адресам: город Егорьевск, Сиреневый переулок, дом №7 (у гостиницы «Альказар») и город Дмитров, Профессиональная улица, дом №23 (у гостиницы «Принцесс Фрог»).
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