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В Подмосковье заработали ещё четыре электрозарядные станции

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

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Четыре электрозарядные станции мощностью 150 кВт и 60 кВт ввела в эксплуатацию в Московской области компания «РН-Энерго», новые ЭЗС расположены в Егорьевске, Наро-Фоминске, Дмитрове и на территории музея-заповедника «Горки Ленинские», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Владельцы электрокаров могут пополнить запас энергии своих машин на этих станциях с помощью мобильного приложения «Заряди.Авто», — отмечается в сообщении.
Адреса новых ЭЗС на 150 кВт: Наро-Фоминский округ, пос. Фрунзевец, ЖК ««Парк Апрель», улица Парк Апрель, дом № 32 и посёлок «Горки Ленинские», Центральная улица, дом №1.

ЭЗС на 60 кВт расположена по адресам: город Егорьевск, Сиреневый переулок, дом №7 (у гостиницы «Альказар») и город Дмитров, Профессиональная улица, дом №23 (у гостиницы «Принцесс Фрог»).

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#электромобили
#московская область
#подмосковье
Услугой по подготовке техпаспорта через «Добродел» воспользовались 1,8 тыс. раз
11 марта 2025, 11:28

Фото: медиасток.рф

Жители Московской области воспользовались услугой по подаче заявления на подготовку технического паспорта помещения через мобильное приложение «Добродел» уже более 1,8 тыс. раз, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В приложении «Добродел» заявку на подготовку техпаспорта помещения можно подать в разделе «Услуги», подразделе «Все услуги» — «Дом ЖКХ» — «Подготовка технического паспорта». Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить нужные документы», — говорится в сообщении.
В список документов, требуемых для подачи заявки, входит полученная не более десяти рабочих дней назад выписка из ЕГРН или документ, который подтверждает право собственности на помещение, а также заявка на техническую инвентаризацию помещения. Услуга платная, срок предоставления составляет 15 рабочих дней.

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Жителей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийской переписи грачей
11 марта 2025, 10:57

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Кампания «Грач — птица 2025 года» стартовала в России, в рамках этой кампании планируется провести максимально полную перепись грачей, чтобы понять, в каком состоянии находится сейчас этот вид, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользовании Московской области.
«Министерство приглашает всех желающих принять участие в акции. Подробная инструкция по корректному подсчёту грачей и электронная анкета размещены по ссылке. Кроме того, при учёте численности птиц будет использоваться раздел «Грачиные гнезда» на платформе iNaturalist и база данных «Онлайн дневники наблюдений птиц», — говорится в сообщении.
Кампанию по подсчёту грачей организовал Союз охраны птиц России. Отмечается, что предыдущая перепись грачей проводилась 25 лет назад.

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#экология
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В Подмосковье за неделю онлайн-аттестацию прошли около 7 тыс. педагогов
11 марта 2025, 10:34

Фото: istockphoto.com/fizkes

Более 6,8 тыс. педагогов воспользовались услугой по прохождению профессиональной аттестации на госпортале Московской области ха минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Услуга «Аттестация педагогических работников» размещена на подмосковном госпортале в разделе «Образование», подразделе «Квалификация специалистов». Аттестацию можно пройти на первую или высшую категории. Кроме того, учителя с высшей квалификационной категорией могут аттестоваться на педагога методиста и педагога-наставника», — говорится в сообщении.
Услуга предоставляется бесплатно. В министерстве также напомнили, что сроки по онлайн-прохождению аттестации сократили с 90 календарных до 30 рабочих дней.

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#подмосковье
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Для жительниц Павловского Посада устроили концерт с песнями Виктора Цоя
11 марта 2025, 10:13

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Концерт «8 марта в рок-ритме» провели для жительниц Павловского Посада активисты Молодой Гвардии в доме культуры «Ленский», там прозвучали знаменитые песни группы «Кино», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Песни Виктора Цоя, основателя и лидера группы «Кино», исполнили Максим Епихин, Сергей Шилин и кавер-группа «Хищные птицы», — говорится в сообщении.
Концерт понравился зрителям.

«Интересная манера исполнения, молодёжный подход – всё это создавало атмосферу настоящего рок-ритма и стало ярким подарком для женской половины аудитории. Желаем ребятам изучать новые композиции, совершенствоваться, а мы с удовольствием придем снова», — поделилась впечатлением от мероприятия семья Смирновых.
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#культура
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Загруженность дорог Подмосковья утром 11 марта достигла пяти баллов
11 марта 2025, 09:57

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 11 марта, основные пробки отмечаются при проезде в сторону столицы на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало 989 тысяч машин, что на полтора процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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