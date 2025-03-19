В Московской области запустили ещё четыре зарядные станции для электрокаров

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
В Подмосковье в рамках расширения сети «Заряди авто» запустили в эксплуатацию ещё четыре электрозарядные станции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
ЭЗС расположены на территории магазинов розничной сети «Глобус» в городах Электросталь, Королёв, Климовск и Пушкино. Мощность станций – 150 кВт. Все они имеют три коннектора, что позволяет оперативно заряжать электромобиль и любой другой электротранспорт.
Электрозарядные станции установили в рамках реализации правительственной «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года». В Подмосковье проект реализуют с 2016 года.
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Электрозарядные станции установили в рамках реализации правительственной «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года». В Подмосковье проект реализуют с 2016 года.
«Ежегодно мы наблюдаем в нашем регионе увеличение спроса на «зелёный» транспорт. Мы намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры. Рассматриваем развитие электротранспорта не только как содействие власти в открытии заправок, но и как целостную систему, в которую вовлечены автосалоны, станции техобслуживания и индустрия гостеприимства», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.В министерстве назвали развитие электротранспортной инфраструктуры приоритетным направлением деятельности правительства региона, так как год от года в Подмосковье увеличивается спрос на электромобили.
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Лора Луганская