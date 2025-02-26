В Подмосковье перевыполнили план по установке «умных датчиков» на котельные

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
На котельных Московской области в настоящее время установлено уже 2 тысячи 256 «умных датчиков», что более чем на 50 единиц больше первоначально установленного плана, работы проводится в рамках реализации программы модернизации подмосковной коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Изначально датчиками планировалось 2205 котельных Подмосковья, но этот план даже перевыполнили — сегодня на нашей карте в Центре управления регионом отображаются данные вс 2256 датчиков, и мы будем продолжать эту работу, ведь датчики позволяют исправлять сбои ещё до того, как жители почувствовали дискомфорт, и не допускать превращения инцидента в аварию», — сказал глава областного Минэнерго Серей Воропанов.В министерстве отметили, что «умные датчики» постоянно фиксируют температуру и давление в котельных и передают эти данные в единую систему.
Читайте также:
В Дмитровском округе отремонтируют четыре котельные и построят две новые
Строительство котельной в ступинском селе Большое Алексеевское завершат в марте
В Кашире выставили на торги подряд на строительство теплового пункта
Лев Каштанов