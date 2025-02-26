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В Подмосковье перевыполнили план по установке «умных датчиков» на котельные

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

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На котельных Московской области в настоящее время установлено уже 2 тысячи 256 «умных датчиков», что более чем на 50 единиц больше первоначально установленного плана, работы проводится в рамках реализации программы модернизации подмосковной коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Изначально датчиками планировалось 2205 котельных Подмосковья, но этот план даже перевыполнили — сегодня на нашей карте в Центре управления регионом отображаются данные вс 2256 датчиков, и мы будем продолжать эту работу, ведь датчики позволяют исправлять сбои ещё до того, как жители почувствовали дискомфорт, и не допускать превращения инцидента в аварию», — сказал глава областного Минэнерго Серей Воропанов.
В министерстве отметили, что «умные датчики» постоянно фиксируют температуру и давление в котельных и передают эти данные в единую систему.

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#теплоснабжение
#сергей воропанов
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#котельная
#московская область
#подмосковье
В Подмосковье магистральный газ по соцпрограмме получили ещё 2 тыс. домов
26 февраля 2025, 12:57

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Две тысячи подмосковных домовладений подключили к газопроводу с начала 2025 года в рамках реализации президентской программы «Социальная газификация», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Президентский проект по социальной газификации, который мы реализуем на протяжении нескольких лет, способствует улучшению качества жизни в регионе. На этот год у нас большие планы: только за январь газ был поведён в тысячу домовладений Подмосковья. И мы не будем сбавлять темпы», — отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
Отмечается, что с начала текущего года для подключения двух тысяч домов было построено 12 километров газораспределительных сетей. В настоящее время работы по соцгазификации ведутся в 93 населённых пунктах Подмосковья.

Заявку на социальную газификацию можно подать онлайн — на сайте Мособлгаза.

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#минэнерго мо
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#подмосковье
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Молодым госслужащим Подмосковья напомнили о главной цели их работы
26 февраля 2025, 12:41

Фото: istockphoto.com/macky_ch

Специальный молодёжный форум «На государственной службе» для госслужащих прокуратуры Московской области, подмосковных главком МЧС и МВД, ГАИ, ФНС, а также муниципальных администраций, начался в Красногорске. Участников форума поприветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Я приветствую молодых людей, которые приняли решение служить своей стране, Подмосковью. Судя по форме, здесь люди очень разных благородных профессий — те, кто обеспечивает безопасность движения, те, кто спасает, наши юристы, волонтёры. Студенты муниципальные служащие, сотрудники полиции. Ключевая цель нашего мероприятия — познакомиться с вами, попросить спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы», — сказал Андрей Воробьёв.
О ключевых задачах форума рассказал также один из его инициаторов — прокурор Московской области Сергей Забатурин.

«Коридор восприятия окружающей действительности для многих молодых госслужащих немножко сужен. И максимум чего они хотят добиться своей службой — это профессиональной самореализации. А идеи служения в философском, может быть даже метафизическом измерении остаются за боротом внимания молодых чиновников, правоохранителей, «государевых людей». И мне кажется крайне важным выйти из подобной узкопрофессиональной матрицы. Посмотреть, что происходит вокруг, осмыслить глобальные события, в которых мы живём и быть способными к принятию правильных решений. (…) Любите Отечество, служите Отечеству и помните, что каждый гражданин, который обратился к вам за помощью — это часть этого Отечества», — напутствовал участников Форума Сергей Забатурин.
Спикерами форума являются философ и политолог Александр Дугин, кинорежиссёр, народный артист РФ Никита Михалков, гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак и пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

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#подмосковье
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В Щёлковском перинатальном центре родилась необычная тройня
26 февраля 2025, 12:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Щёлковском перинатальном центре появились на свет редкие дихориальные триамниотические тройняшки. Девочки родились на 33-й неделе беременности путём кесарева сечения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В случае с такой тройней у одного плода своя плацента, а у двух – общая. Новорождённые родились с весом 1 800, 1 990 и 1 500 граммов.
«Все три девочки здоровы. Особенно стоит отметить, что одна из малышек появилась на свет в амниотическом пузыре, что является достаточно необычным явлением. Это очередное подтверждение того, что наш центр готов к решению самых необычных задач в сфере акушерства и гинекологии», – сказал главврач Щёлковского перинатального центра Андрей Пастарнак.
В министерстве напомнили, что в регионе работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». Там размещена информация о системе родовспоможения в Московской области.

Кроме того, в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно позвонить туда можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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#перинатальные центры
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В Подольске по требованию прокуратуры привели в порядок многоквартирный дом
26 февраля 2025, 12:03

Фото: istockphoto.com/triocean

Подольская городская прокуратура добилась от управляющей компании устранения нарушений в содержании многоквартирного дома, разбирательство проводилось по заявлению местной жительницы, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе прокурорской проверки было установлено, что дом, в котором проживает заявительница, содержался ненадлежащим образом: в подвале обнаружилось подтопление, в системе отопление было выявлено завоздушивание, а содержание счётчиков тепла не соответствовало техническим нормам», — говорится в сообщении.
По требованию прокуратуры управляющая компания исправила все недочёты, а для жителей провели перерасчёт начислений за содержание дома. Кроме того, УК привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 250 тысяч рублей.

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#нарушения
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В Подмосковье приглашают на постоянную и сезонную работу лесных специалистов
26 февраля 2025, 11:47

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Специалистов шести профессий приглашает на сезонную и постоянную работу Комитет лесного хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Вакансии открыты на всех 28 лесопожарных станциях региона. Здесь ждут лесных пожарных, диспетчеров, водителей, трактористов, механиков и слесарей по ремонту автомобилей», — говорится в сообщении.
Лесопожарные станции, куда приглашают сотрудников, расположены на территории следующих городских округов: Щёлково, Богородский, Шатура, Воскресенск, Чехов, Дмитровский, Талдомский, Егорьевск, Ступино, Истра, Серпухов, Клин, Сергиево-Посадский, Коломна, Раменский, Лотошино, Павлово-Посадский, Луховицы, Орехово-Зуевский, Можайский, Одинцовский и Наро-Фоминский.

Подробную информацию о вакансиях и условиях труда можно получить в отделе кадров Центрлесхоза по телефону: 7-498-602-22-99 (доб. 59-063) или через электронную почту centrles-ok@mail.ru.

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