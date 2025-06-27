В шатурской деревне Волосунино начались работы по газификации
Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Работы по губернаторской программе развития газификации начались в деревне Волосунино муниципального округа Шатура в июне, в настоящее время проложено уже около 1,3 км газопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общая протяженность газопровода составит 2,5 километра. Работы производятся силами подрядной организации», — рассказал заместитель директора по строительству филиала АО «Мособлгаз» Владимир Савич.Завершить строительство газопровода в деревне Волосунино планируется в сентябре, а в январе 2026 года объект сдадут в эксплуатацию. С этого момента жители деревни смогут газифицировать свои дома.
На сегодняшний день уже поданы заявки на обеспечение магистральным газом 50 домовладений.