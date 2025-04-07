В Мытищах по президентской программе подключили к газу более 1,8 тыс. домов

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Свыше 1,8 тыс. домов подключили к магистральному газоснабжению в городском округе Мытищи в рамках президентской программы «Социальная газификация», в том числе 114 домов — с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«С начала действия программы «Социальная газификация» специалисты «Мособлгаза» построили в Мытищах свыше 30 километров новых газораспределительных сетей и подключил к централизованному газоснабжению 1874 домовладения», — уточняется в сообщении.Глава Минэнерго Московской области Сергей Воропанов отметил, что всего в рамках реализации президентской программы по социальной газификации в Подмосковье в текущем году к магистральному газу должны подключить 18 тысяч домовладений.
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Лев Каштанов