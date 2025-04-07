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В Мытищах по президентской программе подключили к газу более 1,8 тыс. домов

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

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Свыше 1,8 тыс. домов подключили к магистральному газоснабжению в городском округе Мытищи в рамках президентской программы «Социальная газификация», в том числе 114 домов — с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«С начала действия программы «Социальная газификация» специалисты «Мособлгаза» построили в Мытищах свыше 30 километров новых газораспределительных сетей и подключил к централизованному газоснабжению 1874 домовладения», — уточняется в сообщении.
Глава Минэнерго Московской области Сергей Воропанов отметил, что всего в рамках реализации президентской программы по социальной газификации в Подмосковье в текущем году к магистральному газу должны подключить 18 тысяч домовладений.

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Воробьёв: необходимо разъяснить жильцам МКД плюсы электронного голосования
07 апреля 2025, 13:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Задача властей Подмосковья – знакомить жителей с удобным механизмом онлайн-голосования в системе ГИС ЖКХ. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«У нас есть блок вопросов, который касается каждого жителя нашего региона, – это проведение общих собраний собственников многоквартирных домов в электронном виде. Вы знаете, что мы получили такое право. Вы знаете, что управляющие компании – важный элемент жизни человека в МКД. Наша задача – познакомить, вооружить жителей новым удобным механизмом голосования за управляющую компанию», – сказал Воробьёв.
По итогам 2025 года необходимо перевести 50% жилого фонда Московской области на электронный вид проведения общих собраний собственников жилья, сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Ставим амбициозную задачу выйти на 50% по итогам года. В первом квартале у нас небольшая цифра – 5%, во втором – значительно более высокая – 20%. К прошедшим выходным мы вышли на цифру 2%. Собственники жилья в 1615 многоквартирных домах Подмосковья перешли на онлайн-голосование, в 1339 в цифровой формат переведут общие собрания. Скорее всего, показатель в 5% будет достигнут за 3,5 – 4 месяца», – сказал Мурашов.
Ключевое преимущество электронного голосования в системе ГИС ЖКХ – в том, что голос нельзя будет украсть.
«Остаюсь при мнении, что электронное голосование максимально полезно для людей. Это их спокойствие и уверенность в том, что их голос никто не украл», – отметила во время совещания лава городского округа Лобня Анна Кротова.
В Московской области активно реализуется проект по внедрению электронного голосования собственников в системе ГИС ЖКХ. Переход на электронное голосование обеспечивает удобство и доступность участия всех жителей, позволяя им активно участвовать в принятии решений, касающихся жилищных условий.

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У жителя Ленинского округа украли сейф с оружием и электросамокат
07 апреля 2025, 13:13

Фото: istockphoto.com/M-Production

Сейф с оружием и патронами, а также электросамокат украли из квартиры жителя Ленинского округа, полиция сумела задержать похитителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Житель Ленинского округа обратился в полицию с заявлением о пропаже из квартиры сейфа, в котором лежало ружьё, травматический пистолет и патроны, а также электросамоката. Общая сумма ущерба составила более 72 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали местного жителя. Следствие установило, что он, воспользовавшись отсутствием хозяина квартиры, сначала вынес оттуда сейф, а потом вернулся и забрал электросамокат. Похищенное имущество у задержанного изъяли.

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#подмосковье
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Бизнесмены Подмосковья отправили более 800 онлайн-заявок на размещение вывесок
07 апреля 2025, 12:58

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Предприниматели Московской области обязаны при размещении двух и более вывесок или рекламных объявлений на здании согласовывать фасадную схему с органами местного самоуправления, подать заявку на согласования можно онлайн — через региональный портал госуслуг. С начала года было подано уде более 800 таких заявок, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«За онлайн-услугой по согласованию фасадных схем с начала 2025 года обратились более 800 раз, 65% заявлений было рассмотрено положительно. Мы работаем над снижением отказов и еженедельно проводим вебинары для заявителей. Это не просто консультации, а возможность избежать ошибок и сэкономить время», — отметил министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Он добавил, большинство отказов связано с техническими неточностям и что в рамках вебинаров участники могут заранее задать вопросы экспертам и в режиме реального времени разобрать сложные случаи, что позволит им избежать отказа при подаче заявки.

Анонсы вебинаров Мособлархитектуры размещены на официальном сайте ведомства.

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#владислав гордиенко
#московская область
#подмосковье
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Сторонника террористической организации задержали за призывы сотрудничать с ВСУ
07 апреля 2025, 12:56

Фото: iStock / Diy1

Сотрудники Управления ФСБ по Москве и Московской области вместе с коллегами из Орловской области задержали россиянина за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства и оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Установлено, что уроженец Орловской области 2002 года рождения являлся пособником признанной в России террористической организации. Находясь в Московском регионе, он разместил в интернете публикации, призывающие российских военных переходить на сторону противника и к сотрудничеству с ВСУ путём предоставления информации о дислокации и численности российских войск в зоне проведения спецоперации», – рассказали в ведомстве.
Кроме того, россиянин разместил в телеграм-канале видеоролики с пропагандой идей терроризма и оправданием террористов.

Возбуждены уголовные дела по статьям о публичных призывах, публичном оправдании и пропаганде терроризма.

Фигурант задержан по месту регистрации в Орловской области и доставлен в Москву. Суд заключил его под стражу. Сейчас устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности мужчины.


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Для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар по бизнес-моделям
07 апреля 2025, 12:44

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Бесплатный вебинар по теме «Бизнес-модель и продукт как основа бизнеса» проведут для предпринимателей Московской области в среду, 9 апреля, в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Участникам вебинара объяснят, как создать устойчивый бизнес и масштабировать его с помощью юнит-экономики. Кроме того, в ходе вебинара будет разбираться вопрос о принципах формирования линейки товара и о востребованности различных продуктов», — говорится в сообщении.
Спикером вебинара станет сертифицированный бизнес-тренер, председатель комитета по развитию креативных индустрий подмосковного отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Ирина Патрикеева.

Вебинар начнётся в полдень 9 апреля. Подключиться к мероприятию можно по ссылке.

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