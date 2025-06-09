Спецназ Росгвардии провёл занятия на полигоне в Подмосковье
Спецназ Росгвардии завершил полевой выход на полигоне в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ведомства по городу Москве.
Отмечается, что главной задачей тактико-специального занятия являлась проверка теоретических знаний и совершенствование практических навыков сотрудников столичного СОБР ГУ Росгвардии в обнаружении, блокировании и нейтрализации условной диверсионной группы.
Спецназовцы в течение двух суток производили поиск диверсионно-разведывательной группы, которая скрывалась на пересечённой местности в лесу. После успешного обнаружения условных диверсантов сотрудники Росгвардии заблокировали и ликвидировали их.
Также бойцы провели марш-бросок протяжённостью свыше 25 километров, что являлось проверкой выносливости и боевой готовности личного состава.
Кроме того, в программу учения включили инженерную и топографическую подготовку, что позволило сотрудникам спецподразделения потренироваться в ориентировании на местности по карте и без ней.
В рамках учений росгвардецами были проведены тактические стрельбы в составе небольших групп пулемётных расчётов и снайперских пар. Это позволило отработать взаимодействие между подразделениями и повысить уровень огневой подготовки.
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