Многоженец Иван Сухов строит в Подмосковье деревню, где будет учить последователей
Иван Сухов строит в Подмосковье деревню для многожёнцев
В последнем выпуске программы «Пусть говорят» снова вспомнили про многоженца Ивана Сухова. В студию пришла его старшая дочь Анна, которая впервые публично рассказала о домогательствах со стороны отца. Однако не только это удивило экспертов.
Оказалось, что в последние недели мужчина занят новым проектом. Корреспондент Первого канала Никита Пикалов отправился в подмосковный Александров, где многожёнец строит целую деревню имени себя.
«У них есть участки, на которых строятся дома – сложно это назвать жилищем. Это что-то каркасное и странное потрёпанное. Там он хочет организовать собственное поселение многоженцев», – отметили в программе.Сам Сухов отказался приезжать в студию и общаться с ведущим Дмитрием Борисовым, хотя до этого несколько раз появлялся на программах. Вместо себя он отправил пиар-менеджера Гаянэ Асадову, которая подтвердила его намерения. Однако она не стала называть это поселением и деревней, а ограничилась просто большим домом на семью.
Слова Асадовой о желании Сухова построить дом возмутили его бывшую супругу Юлию Дубилину. Она не раз приходила на программу и рассказывала про схему многожёнца. Он находит одиноких женщин с маленькими детьми, которые получают выплаты от государства. Причём важно, чтобы в их свидетельствах в графе «отец» стоял прочерк. Тогда Иван просит записать детей на себя, тем самым получая дотации, сумма которых может достигать 500 тысяч рублей в месяц.
Дубилина поделилась, что находилась рядом с Иваном словно под гипнозом, хотя прекрасно видела, как плохо он обращался с её детьми. В итоге ей удалось сбежать, а когда она попыталась подать на алименты, он принёс ей справку о доходе в четыре тысячи рублей в месяц.