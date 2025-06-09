Многоженец Иван Сухов строит в Подмосковье деревню, где будет учить последователей

09 июня 2025, 21:39

Иван Сухов строит в Подмосковье деревню для многожёнцев

Иван Сухов (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

В последнем выпуске программы «Пусть говорят» снова вспомнили про многоженца Ивана Сухова. В студию пришла его старшая дочь Анна, которая впервые публично рассказала о домогательствах со стороны отца. Однако не только это удивило экспертов.





Оказалось, что в последние недели мужчина занят новым проектом. Корреспондент Первого канала Никита Пикалов отправился в подмосковный Александров, где многожёнец строит целую деревню имени себя.





«У них есть участки, на которых строятся дома – сложно это назвать жилищем. Это что-то каркасное и странное потрёпанное. Там он хочет организовать собственное поселение многоженцев», – отметили в программе.