Социально ориентированные подмосковные НКО могут получить информационную поддержку
Объявлен дополнительный отбор социально ориентированных НКО Московской области для оказания информационной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
О начале приёма заявок на участие в дополнительном отборе объявило МИМП Московской области. Министерство выступает организатором отбора. Почтовый адрес и местонахождение: 143407, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, электронная почта: minfo@mosreg.ru, телефон: 8 (498) 602-09-30.
Информация об отборе размещена на сайте МИМП Московской области.
Срок проведения отбора – с 10 июля 2026 до 20 октября 2026 года. Заявки принимают в течение 30 календарных дней – с 9 утра 13 июля до 18 часов 11 августа.
Требования к участникам отбора можно найти на сайте.
Для участия в отборе нужно представить в министерство на адрес электронной почты minfo@mosreg.ru сопроводительное письмо о направлении документов; заявку в электронном виде в формате .pdf с приложением документов в том же формате; копии учредительного устава с печатью и другие документы, перечень которых также доступен на сайте.
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