В школы Подмосковья трудоустроились более 120 «земских учителей»

30 января 2026, 09:42

124 педагога вышли на работу в школы в сёлах и малых городах Московской области по программе «Земский учитель», в том числе 11 человек в минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Новые учителя трудоустроились в округах Подольск, Красногорск, Истра, Домодедово, Талдомский, Пушкинский, Одинцовский, Наро-Фоминский, Дмитровский, Волоколамский и Богородский. В рамках программы каждый педагог получил единовременную выплату в размере миллиона рублей.





«Программа стартовала в 20220 году. За время её существования в малые города, посёлки и сёла Подмосковья переехали на работу 124 педагога. Это адресная поддержка педагогических кадров, которая меняет ситуацию на местах. Приезд мотивированного специалиста зачастую даёт новый импульс для всей школьной жизни», — сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.