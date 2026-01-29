В Подольске восстановили аварийное здание и открыли там МФЦ

29 января 2026, 15:47

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажное кирпичное нежилое здание общей площадью около 1,7 тыс. квадратных метров, находившееся в аварийном состоянии, восстановили в подольском микрорайоне Климовск. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Ранее в постройке, возведённой 47 лет назад и расположенной по адресу: Заводская улица, дом№4Б, строение 1, были мастерские Профессионального училища №78. Когда училище вошло в состав другого учебного заведения, мастерские перестали использовать.





«В 2024 году владелец объекта сменился. Новый хозяин отремонтировал постройку и благоустроил прилегающую территорию», — говорится в сообщении.