Соципотеку в 2025 году получат более 160 подмосковных медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 160 медицинских работников Московской области смогут получить социальную ипотеку в текущем году, приём заявок на участие открыт, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. За это время медикам было выдано 1866 сертификатов. В этом году мы планируем предоставить ещё 161, приём заявок на участие уже стартовал», — отметил глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.В рамках программы «Социальная ипотека» заёмщик получает от региона 50% стоимости жилья на первоначальный взнос. Затем в течение десяти лет из бюджета выплачивается остальная сумма ипотеки, а сам владелец квартиры вносит только проценты по кредиту.
Подробная информация о программе «Социальная ипотека» для медиков размещена на сайте областного Минздрава.
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