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Соципотеку за последние пять лет получили около тысячи подмосковных медиков

оригинал Фото: istockphoto.com/demaerre

Около тысячи медработников Московской области получили сертификаты на участие в программе «Социальная ипотека» за последние пять лет. Такую цифру назвал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.



По условиям программы основное тело жилищного кредита выплачивается из бюджета Подмосковья: половина сразу и половина в течение десяти лет, а собственник квартиры вносит только проценты.

«Социальная ипотека» для медработников действует в Московской области с 2016 года. За последние пять лет, начиная с 2021 года, обладателями сертификатов стали около тысячи медицинских работников из разных уголков региона», — сказал Брынцалов.
Он добавил, что в текущем году соципотеку получат ещё около 80 медиков.
Лев Каштанов

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