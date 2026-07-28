Соципотеку за последние пять лет получили около тысячи подмосковных медиков

28 июля 2026, 11:28

оригинал Фото: istockphoto.com/demaerre

Около тысячи медработников Московской области получили сертификаты на участие в программе «Социальная ипотека» за последние пять лет. Такую цифру назвал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.





По условиям программы основное тело жилищного кредита выплачивается из бюджета Подмосковья: половина сразу и половина в течение десяти лет, а собственник квартиры вносит только проценты.





«Социальная ипотека» для медработников действует в Московской области с 2016 года. За последние пять лет, начиная с 2021 года, обладателями сертификатов стали около тысячи медицинских работников из разных уголков региона», — сказал Брынцалов.