В Старой Рузе снесли аварийный дом на восемь квартир

10 сентября 2026, 10:59

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный кирпичный дом с восемью квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли в деревне Старая Руза Рузского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом №10 построили 55 лет назад. Его общая площадь составляла 350 квадратных метров.





«Со временем строение обветшало. Проверка показала высокую степень физического и морального износа конструкций. Дом признали непригодным для дальнейшей эксплуатации. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.