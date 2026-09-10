У матерей с ВИЧ в Подмосковье с начала года родились 225 здоровых детей

10 сентября 2026, 10:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

225 здоровых детей родились у ВИЧ-положительных женщин в Московской области с начала текущего года благодаря современным методам профилактики. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Залогом успеха стала специальная антиретровирусная терапия, которая назначается женщинам с ВИЧ во время беременности.





«Рождение здоровых детей у инфицированных ВИЧ женщин — это результат комплексной работы специалистов, которая включает своевременное выявление ВИЧ-инфекции, медицинское наблюдение беременных и проведение необходимой терапии. Соблюдая все рекомендаций врачей, риск передачи инфекции ребенку можно исключить», — заявил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.