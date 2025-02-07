Соцработникам Московской области увеличили выплаты за аренду жилья

Фото: пресс-служба Минисоцразвития МО
Подмосковным социальным работникам повысили размер выплат за аренду жилья. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Компенсация аренды жилья – одна из главных мер поддержки работников социальных учреждений. Она реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьёва.
Как уточнили в пресс-службе Минисоцразвития Подмосковья, ранее размер выплаты для семейной пары, работающей в социальном учреждении, составлял 30 тыс. рублей. Теперь эта сумма варьируется от 30 до 45 тыс. в зависимости от удалённости округа и стоимости арендуемой квартиры.
Для сотрудников, работающих в одиночку, ранее выплата составляла 20 тыс. рублей. Теперь же она будет предоставляться в размере от 20 до 30 тыс. рублей.
В ведомстве отметили, что новая мера поддержки доступна не только тем, кто давно работает в учреждениях социальной сферы, но и тем, кто только начинает карьеру в этой области. Для молодых специалистов предусмотрены дополнительные меры поддержки: они смогут получать 50 тыс. рублей в первый год работы и 100 тыс. – во второй.
Подать заявление на получение компенсации за аренду жилья можно через электронный портал госуслуг Московской области.
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«Программа доступна сотрудникам, которые ежедневно заботятся о пенсионерах, детях и взрослых с инвалидностью. Однако такие специалисты порой сами нуждаются в поддержке. Компенсация за аренду жилья стала особенно востребованной среди социальных работников. Уже более 300 сотрудников пользуются этой мерой. С этого года мы приняли решение увеличить размеры выплат», – отметил Кирюхин.
Как уточнили в пресс-службе Минисоцразвития Подмосковья, ранее размер выплаты для семейной пары, работающей в социальном учреждении, составлял 30 тыс. рублей. Теперь эта сумма варьируется от 30 до 45 тыс. в зависимости от удалённости округа и стоимости арендуемой квартиры.
Для сотрудников, работающих в одиночку, ранее выплата составляла 20 тыс. рублей. Теперь же она будет предоставляться в размере от 20 до 30 тыс. рублей.
В ведомстве отметили, что новая мера поддержки доступна не только тем, кто давно работает в учреждениях социальной сферы, но и тем, кто только начинает карьеру в этой области. Для молодых специалистов предусмотрены дополнительные меры поддержки: они смогут получать 50 тыс. рублей в первый год работы и 100 тыс. – во второй.
Подать заявление на получение компенсации за аренду жилья можно через электронный портал госуслуг Московской области.
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Лора Луганская