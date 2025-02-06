В Московской области открыли 68-й клуб «Активное долголетие»

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Клуб проекта «Активное долголетие» открыли посёлке Оболенск городского округа Серпухов, этот клуб стал 68-м в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Сегодня губернаторский проект «Активное долголетие» — это 68 клубов по всему Подмосковью, 400 тысяч участников, более 30 направлений для творчества и спорта, а также свыше 75 туристических маршрутов и 120 достопримечательностей для экскурсий», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В новом клубе «Активное долголетие» будут проводить занятия по литературному мастерству, вокалу, компьютерной грамотности, истории, английскому языку. Участников программы также приглашают на йогу, настольный теннис и в турпоездки.
Стать участником программы «Активное долголетие» могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Подробная информация о проекте размещена на его официальном сайте.
Читайте также:
Раменские долголеты занялись плетением маскировочных сетей для бойцов СВО
Котельниковские долголеты связали пинетки для недоношенных детей
Подмосковные команды завоевали призовые места чемпионата по фоновой ходьбе
Лев Каштанов