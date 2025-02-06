В Подмосковье увеличили выплату приёмным семьям

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Ежемесячную выплату приёмным семьям с ребёнком от года до двенадцати лет увеличили в Московской области, теперь она составляет более 18,7 тыс. рублей, сообщает пресс-служа регионального министерства социального развития.
«Мы понимаем, насколько важна финансовая поддержка для семей, которые взяли на себя заботу об оставшихся без родительского попечения детях. Наша задача — создать все необходимые условия для того, чтобы эти дети могли расти в комфортной обстановке», —сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В Минсоцразвития области уточнили, что выплаты приёмным семьям зависят от возраста ребёнка, и ежемесячную выплату на детей от года до 12 лет проиндексировали до прожиточного минимума, так что теперь она составляет 18 тысяч 723 рублей. Выплаты на детей и подростков от 12 до 18 лет остались прежними: 23 тысяч 756 рублей и 19 тысяч 587 рублей.
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Лев Каштанов