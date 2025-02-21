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В Подмосковье на капремонт объектов соцобслуживания выделили около 2 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Московской области на 2025 году планируют капремонт более чем 30 объектов социального обслуживания и реабилитации. Об этом сообщил сказал губернатор региона Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Речь идёт об учреждениях, обслуживающих детей, пенсионеров и инвалидов. Это комплексные и семейные центры, оздоровительные лагеря, добрые дома и пансионаты. Всего на капремонт из областного бюджета выделено более 1,5 млрд рублей. Объекты также оснастят новым оборудованием, мебелью и бытовой техникой.
«Мы стараемся уделять особое внимание социальному обслуживанию, создавать комфортные условия тем, кому необходимы забота и поддержка. В 2023 году мы капитально отремонтировали 27 учреждений, в 2024-м – 30. В текущем году планируем обновить ещё 33. Важно не просто придать новый вид зданиям, но и оснастить их современным оборудованием. Поэтому направляем средства как на капремонт, так и на закупку техники, мебели и предметов быта. В этом году выделили 1,5 млрд рублей на ремонтные работы и около 375 млн рублей – на оснащение», – пояснил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что ежегодно в Подмосковье проходят реабилитацию более 200 тыс. жителей – старшее поколение, дети, и люди с ограниченными возможностями здоровья, участники СВО, получившие ранения на передовой.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Так, в Орехово-Зуеве в этом году завершат второй этап капремонта доброго дома. Работы затронут спальный корпус №3, расположенный на улице Окрайной. Будут обновлены системы электроснабжения, трубы, батареи, пожарная сигнализация, установлены пандусы. В прошлом году учреждение отметило юбилей. За 60 лет оно стало домом для детей, пожилых людей и инвалидов. Сейчас там живут более 730 человек.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Капремонт намечен ещё в двух добрых домах – в Одинцове и в Шатуре. В Реутове завершается масштабная модернизация комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский». Там помогают детям с ограничениями по здоровью, инвалидам и пожилым жителям. По завершении работ здание пациентам станут доступны дополнительные возможности для отдыха и восстановления. В нём появятся соляная пещера, гостиная с камином, возобновят работу обновлённые бассейн, залы для занятий с детьми.

В центре помощи семье и детям «Созвездие» в Рузе запланирован капремонт с перепланировкой помещений. Сейчас там живут более 20 детей и подростков, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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В Подмосковье проведут капремонт свыше 4,4 тыс. домов и заменят более 360 лифтов
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#капитальный ремонт
Бежавшие от ЛГБТ* из США в Россию супруги Хэер заявили о краже у них пяти миллионов рублей
Бежавшие от ЛГБТ* из США в Россию супруги Хэер заявили о хищении у них ₽5 млн
22 февраля 2025, 09:24

Семья Хэер (Фото: пресс-служба МВД РФ)

Супруги Лео и Шантель Хэер, христиане-баптисты, вместе с тремя детьми переехали из США в Россию, так как посчитали, что в американском обществе давно отменены традиционные нравственные и семейные ценности. Уже в новой стране они подали заявление в полицию о хищении у них примерно пяти миллионов рублей.
Об этом изданию «Лента.ру» рассказал Анатолий Коровин, председатель межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Безопасность в сфере потребительского рынка и услуг», который помогает этой семье. По его словам, его доверители приехали в Россию еще в декабре 2023 года, они посчитали, что страна, где на государственном уровне заявлена приверженность традиционным нравственным и семейным ценностям, станет для них самих и их детей убежищем от ЛГБТ*.

Перед переездом они распродали всё имущество, часть денег перевели в биткойны, часть — оставили в долларах и привезли с собой в Россию, продолжил правозащитник. В подмосковном Домодедово, где супруги Хэер с детьми сначала поселились, они решили вверить свои сбережения сыну местного баптистского пастора по имени Владимир. Тот обещал доверчивым американцам вложить их деньги в свой «надёжный» бизнес, гарантируя солидный «навар» — 28% в месяц, о чём даже написал расписку.

Эту «филькину грамоту» Коровин видел и даже сфотографировал и опубликовал. На листке формата А4 с неровными краями, громко названном «контрактом», инвесторы именуются по-простому: Лео и Шантель. Владимир даже не постеснялся указать на забавном документе свои паспортные данные. По словам представителя семьи, супругов почему-то не смутило и не вызвало подозрений предложение составить документ на русском языке (которого они не знают) и от руки, так как семья лидера общины пользовалась уважением и российский пастор своим гостеприимством расположил к себе американцев.

«Но никаких, как вы догадываетесь, процентов они не получили. Так они ждали около года и потом все-таки решили обратиться с материальной претензией», — рассказал Коровин.

После того, как глава семьи написал заявление в правоохранительные органы, «бизнес-партнёр» выплатил ему 610 тысяч рублей. А это типичное поведение инвестиционных аферистов, пояснил правозащитник. По его словам, таким образом мошенники могут уходить от ответственности, годами объясняя полиции, что выплачивают проценты, но постепенно.

Сейчас семья Хэер съехала из жилья российского пастора, оказавшегося не таким гостеприимным, как показалось сначала, и переехала в Иваново, где их приютил друг. Несмотря на случившееся, американцы все еще хотят получить российское гражданство и жить на своей новой родине. Остаётся надеяться, что они будут более разборчивыми в знакомствах и деловых связях, а другие их новые соотечественники окажутся порядочными людьми.

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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#россия
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В Омской области при пожаре в частном доме погибли двое детей и двое подростков
22 февраля 2025, 05:45

Фото: iStock/Distortion Media

В селе Ильичевка Омской области при пожаре в частном доме погибли двое детей и двое подростков. Об этом сообщает региональная служба МЧС.
«В селе Ильичевка произошло возгорание в частном доме. Ранним утром соседи заметили дым и сообщили в пожарную охрану. В жилье сотрудники МЧС России обнаружили тела детей двух, четырех лет и подростков 17 и 19 лет без признаков жизни», — рассказали в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, матери в момент пожара дома не было. Для ликвидации возгорания на месте работают пятеро сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Огонь распространился на площади в 64 квадратных метра. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее «Радио 1» сообщало о крупном пожаре в Калужской области. Возгорание случилось на заводе по переработке пластика возле деревни Окороково. Зарево от пламени было видно за нескольк километров от места происшествия.

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МВД: в январе иностранцы совершили на 17,3% больше преступлений, чем в 2024 году

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#мчс
#возгорание
#пожар
#омская область
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МВД: в январе иностранцы совершили на 17,3% больше преступлений, чем в 2024 году
22 февраля 2025, 03:26

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В январе иностранцы и нелегалы совершили на 17,3% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в МВД.
«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 4,4 тысячи преступлений, что на 17,3% больше, чем за январь 2024 года», — сообщают в ведомстве.

Граждане из стран СНГ совершили 3,7 тысячи преступлений. Этот показатель увеличился на 20,2% в сравнении с январем прошлого года. Удельных вес этих правонарушений составил 84,2%.

Уточняется, что число зарегистрированных преступлений, совершенных лицами без гражданства, снизилось на 16,3%. В общем данные лица нарушили закон 811 раз.

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#данные
#иностранцы
#преступление
#мвд
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В Москве задержаны подозреваемые по делу о подрыве Саркисяна в «Алых парусах»
22 февраля 2025, 01:16

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В Москве были задержаны двое подозреваемых по делу о подрыве основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в ЖК «Алые паруса». Об этом сообщает RT.
Задержанными оказались 44-летний Арман П. и 61-летний Грачья П. Как оказалось, последний является преподавателем бальных танцев, а Арман обучался у него во время своего пребывания в Армении. Свой комментарий насчет задержания дал брат последнего:

«Грачья преподаёт спортивно-бальные танцы, а Арман ещё в Армении у него учился. Потом он тоже стал профессиональным танцором. Мы уверены, что они ни в чём не виноваты. Они оба танцоры, они и муравья не обидят».

Также брат отметил, что Арман и Грачья знакомы с Паруйром М., которого следствие считает виновным в преступлении. Посольство Армении не получило информации о задержании подозреваемых. По предварительным данным, несколько лет Арман работал парикмахером в Химках. При этом Грачья преподавал хореографию в Подмосковье с начала 2000-х.

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В российском регионе спасателям пришлось вызволять кота из моторного отсека
21 февраля 2025, 23:29

Фото: iStock/elifilm

В российском регионе спасатели вызволяли кота, застрявшего в моторном отсеке автолюбителя. Об этом сообщает пресс-служба новокузнецкого управления «Защиты населения и территории». Спасателям пришлось снимать переднее колесо и часть подкрылка, чтобы добраться до рыжего виновника торжества.
«Необычный вызов поступил от автолюбителя в Центральном районе. Мужчина обратился в ЕДДС с сообщением о коте, который забрался в моторный отсек его автомобиля. Спасатели оперативно прибыли на место, освободили из «автоплена» кота и выпустили на вол», — приводят в «Сiбдепо» сообщение пресс-службы.
Тем временем в Москве возбудили уголовное дело о жестком обращении с животным по факту выставления на онлайн-продажу маленького львенка. Как сообщает АГН «Москва», в данный момент трехмесячный котенок находится в реабилитационном центре и идет на поправку.
«Специалисты диагностировали у малыша неправильное развитие, вследствие содержания в ненадлежащих и неприспособленных условиях, необеспечении сбалансированного и специального адаптированного режима и рациона питания, что повлекло причинение боли и страданий, выразившихся в дегидратации (обезвоживании), истощении, множественном поражении кожного покрова, значительном отставании в росте и развитии», — обосновали возбуждение дела в прокуратуре.
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