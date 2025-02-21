В Подмосковье на капремонт объектов соцобслуживания выделили около 2 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области на 2025 году планируют капремонт более чем 30 объектов социального обслуживания и реабилитации. Об этом сообщил сказал губернатор региона Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Речь идёт об учреждениях, обслуживающих детей, пенсионеров и инвалидов. Это комплексные и семейные центры, оздоровительные лагеря, добрые дома и пансионаты. Всего на капремонт из областного бюджета выделено более 1,5 млрд рублей. Объекты также оснастят новым оборудованием, мебелью и бытовой техникой.
Он добавил, что ежегодно в Подмосковье проходят реабилитацию более 200 тыс. жителей – старшее поколение, дети, и люди с ограниченными возможностями здоровья, участники СВО, получившие ранения на передовой.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Так, в Орехово-Зуеве в этом году завершат второй этап капремонта доброго дома. Работы затронут спальный корпус №3, расположенный на улице Окрайной. Будут обновлены системы электроснабжения, трубы, батареи, пожарная сигнализация, установлены пандусы. В прошлом году учреждение отметило юбилей. За 60 лет оно стало домом для детей, пожилых людей и инвалидов. Сейчас там живут более 730 человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Капремонт намечен ещё в двух добрых домах – в Одинцове и в Шатуре. В Реутове завершается масштабная модернизация комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский». Там помогают детям с ограничениями по здоровью, инвалидам и пожилым жителям. По завершении работ здание пациентам станут доступны дополнительные возможности для отдыха и восстановления. В нём появятся соляная пещера, гостиная с камином, возобновят работу обновлённые бассейн, залы для занятий с детьми.
В центре помощи семье и детям «Созвездие» в Рузе запланирован капремонт с перепланировкой помещений. Сейчас там живут более 20 детей и подростков, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Речь идёт об учреждениях, обслуживающих детей, пенсионеров и инвалидов. Это комплексные и семейные центры, оздоровительные лагеря, добрые дома и пансионаты. Всего на капремонт из областного бюджета выделено более 1,5 млрд рублей. Объекты также оснастят новым оборудованием, мебелью и бытовой техникой.
«Мы стараемся уделять особое внимание социальному обслуживанию, создавать комфортные условия тем, кому необходимы забота и поддержка. В 2023 году мы капитально отремонтировали 27 учреждений, в 2024-м – 30. В текущем году планируем обновить ещё 33. Важно не просто придать новый вид зданиям, но и оснастить их современным оборудованием. Поэтому направляем средства как на капремонт, так и на закупку техники, мебели и предметов быта. В этом году выделили 1,5 млрд рублей на ремонтные работы и около 375 млн рублей – на оснащение», – пояснил Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что ежегодно в Подмосковье проходят реабилитацию более 200 тыс. жителей – старшее поколение, дети, и люди с ограниченными возможностями здоровья, участники СВО, получившие ранения на передовой.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Так, в Орехово-Зуеве в этом году завершат второй этап капремонта доброго дома. Работы затронут спальный корпус №3, расположенный на улице Окрайной. Будут обновлены системы электроснабжения, трубы, батареи, пожарная сигнализация, установлены пандусы. В прошлом году учреждение отметило юбилей. За 60 лет оно стало домом для детей, пожилых людей и инвалидов. Сейчас там живут более 730 человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Капремонт намечен ещё в двух добрых домах – в Одинцове и в Шатуре. В Реутове завершается масштабная модернизация комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский». Там помогают детям с ограничениями по здоровью, инвалидам и пожилым жителям. По завершении работ здание пациентам станут доступны дополнительные возможности для отдыха и восстановления. В нём появятся соляная пещера, гостиная с камином, возобновят работу обновлённые бассейн, залы для занятий с детьми.
В центре помощи семье и детям «Созвездие» в Рузе запланирован капремонт с перепланировкой помещений. Сейчас там живут более 20 детей и подростков, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Лора Луганская