В Подмосковье подали более 2 тыс. онлайн-заявок на выплаты по уходу за инвалидом

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Более 2 тысяч заявок на получение выплат по уходу за инвалидом подали в Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Получить выплату может человек, ухаживающий за инвалидом первой или второй группы, признанным нуждающимся в соцобслуживании и проживающим в Подмосковье», — говорится в сообщении.Отмечается, что такие выплаты могут быть назначены неработающим людям, студентам-заочникам, а также тем, кто работает удалённо или не более двух часов в день. Возраст получателя также ограничен: от 18 до 65 лет. Выплата назначается на шесть месяцев, затем нужно подать заявление на её продление.
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Лев Каштанов