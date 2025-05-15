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В Подмосковье подали более 2 тыс. онлайн-заявок на выплаты по уходу за инвалидом

Фото: istockphoto.com/koldo studio

Фото: istockphoto.com/koldo studio

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Более 2 тысяч заявок на получение выплат по уходу за инвалидом подали в Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Получить выплату может человек, ухаживающий за инвалидом первой или второй группы, признанным нуждающимся в соцобслуживании и проживающим в Подмосковье», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие выплаты могут быть назначены неработающим людям, студентам-заочникам, а также тем, кто работает удалённо или не более двух часов в день. Возраст получателя также ограничен: от 18 до 65 лет. Выплата назначается на шесть месяцев, затем нужно подать заявление на её продление.

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Названы ключевые темы IX Форума проектировщиков Московской области
15 мая 2025, 10:58

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

IX Форум проектировщиков Московской области состоится 30 мая в Центральном доме архитектора, о том, какие тему войдут в повестку мероприятия, рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Темой нашего форума в этом году станет изменение масштаба. Мы обсудим, возможно ли создание проектов жилой застройки премиум-класса за границами МКАД и какие новые сценарии культурного программирования территории способны раскрыть потенциал подмосковных городов», — сказала Александра Кузьмина.
Она добавила, что участникам форума также расскажут об изменениях, внесённых в областные нормативы градостроительного проектирования и об инновациях в сфере цифровизации отрасли градостроения.

Узнать подробную программу форму и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

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В Королёве 19 мая проведут донорскую акцию
15 мая 2025, 10:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

Масштабная акция «Спасибо, донор!» состоится в Королёве в понедельник, 19 мая, мероприятие проведут в Центральном дворце культуры имени М.И. Калинина, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Принять участие в акции смогут все желающие совершеннолетние граждане России весом более 50 килограммов и не имеющие медицинских противопоказаний к донации крови.

«Донорская кровь — это уникальный ресурс, который позволяет врачам спасать жизни пациентов с обильной кровопотерей, травмами, ожогами, а также пациентов с гематологическими и онкологическими заболеваниями и новорождённых с различными патологиями», — сказал главврач Королёвской больницы Эдуард Шпилянский.
Перед сдачей крови все доноры пройдут осмотр у врача, а после им предложат сладкий чай.

Для участия в акции нужно пройти онлайн-регистрацию по ссылке.

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#донорская кровь
#медицина
#здравоохранение
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В Подмосковье подали более 16 тысяч онлайн-заявок на статус многодетной семьи
15 мая 2025, 10:20

Фото: istockphoto.com/Valeriia Kuznetsova

Свыше 16 тысяч заявлений на получение статуса многодетной семьи подали на портале госуслуг Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Подать заявление на получение статуса многодетной семьи могут люди, состоящие в зарегистрированном браке, а также матери и отцы-одиночки, у которых есть трое или более родных или усыновлённых детей в возрасте до 23 лёт, получающих очное образование», — отмечается в сообщении.
Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале госуслуг, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Данные о детях проверяются автоматически. Услуга предоставляется бесплатно, результат должен прийти в течение семи рабочих дней.

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#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 15 мая составила пять баллов
15 мая 2025, 09:47

Фото: istockphoto.com/Valeriia Kuznetsova

На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 15 мая, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское и Ярославское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали более миллиона машин, что на полпроцента меньше, чем в средне в прошлом месяце.

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Мошенники обманули девушку из Подмосковья и сделали её своим курьером
15 мая 2025, 09:36

Фото: istockphoto.com/Valeriia Kuznetsova

Полицейские Воскресенска задержали 24-летнюю жительницу Серпухова по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, девушка сама стала жертвой мошенников — её убедили оформить на себя кредит, а деньги отдать аферистам. Долг ей предложили отработать, забирая деньги у других обманутых. Эти деньги она должны была передавать неизвестным или переводить на указанные счета и крипто-кошельки, а себе оставлять процент от суммы», — говорится в сообщении.
Полиция установила причастность задержанной к пяти преступным эпизодам, произошедшим в Воскресенске. Девушка забрала у местных жителей в возрасте от 49 до 87 лет более 4 миллионов рублей.

Во всех случаях мошенники использовали одинаковую схему обмана: звонили, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и говорили, что деньги со счетов жертв переводятся на помощь ВСУ, поэтому средства нужно срочно снять и отдать для зачисления на «безопасный счёт».

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