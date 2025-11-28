Совет депутатов Пушкинского утвердил бюджетный прогноз на долгосрочный период

28 ноября 2025, 22:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский.

В городском округе Пушкинский состоялось заседание Совета депутатов, в котором приняли участие глава муниципалитета Максим Красноцветов, его заместители, представитель прокуратуры, председатель контрольно-счётной палаты и журналисты.





На заседании утвердили бюджетный прогноз на долгосрочный период. Депутаты также приняли к рассмотрению проект решения бюджета округа на 2026 год.

«Сейчас мы просматриваем этот бюджет, далее отправляем его на общественные слушания, где жители могут внести корректировки и предложения. После этого пройдёт заседание совета, на котором мы уже утвердим бюджет на будущий год», - пояснил председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Артём Садула.