Совет депутатов Пушкинского утвердил бюджетный прогноз на долгосрочный период
В городском округе Пушкинский состоялось заседание Совета депутатов, в котором приняли участие глава муниципалитета Максим Красноцветов, его заместители, представитель прокуратуры, председатель контрольно-счётной палаты и журналисты.
На заседании утвердили бюджетный прогноз на долгосрочный период. Депутаты также приняли к рассмотрению проект решения бюджета округа на 2026 год.
«Сейчас мы просматриваем этот бюджет, далее отправляем его на общественные слушания, где жители могут внести корректировки и предложения. После этого пройдёт заседание совета, на котором мы уже утвердим бюджет на будущий год», - пояснил председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Артём Садула.
Всего на заседании обсудили 15 вопросов. Народные избранники разобрали каждую тему и получили развёрнутое пояснение докладчиков. Они также приняли решения по имущественным и земельным вопросам.