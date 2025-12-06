Жители Ивантеевки и УК «Техкомсервис» нашли общий язык: первые результаты работы заметны
3 декабря в доме №1 по улице Луговой в Ивантеевке прошла рабочая встреча жителей с представителями управляющей компании «Техкомсервис» и уполномоченным главы округа Пушкинский, Ниной Ушаковой. Об этом сообщает пресс-служба администрации г.о. Пушкинский.
Цель мероприятия — обсудить прогресс в решении ранее поднятых вопросов по обслуживанию дома.
Жильцы получили возможность напрямую задать вопросы о состоянии МКД и качестве предоставляемых услуг, а УК рассказала о предпринятых мерах. Уже сейчас видны первые улучшения: проведена дезинсекция общих и подвальных помещений, очищен подвал от лишнего имущества, усилены меры противопожарной безопасности. В ближайших планах — поэтапная замена устаревших камер видеонаблюдения.
Особое внимание на встрече уделялось налаживанию постоянного диалога между УК и жильцами. В домовом чате теперь регулярно информируют о проводимых мероприятиях, что значительно облегчает коммуникацию.
Несмотря на достигнутые результаты, остаются нерешённые вопросы. Жителей по-прежнему волнует качество горячего водоснабжения. Работы на котельной ведутся в рамках госпрограммы, и по завершении пусконаладочных мероприятий ожидается улучшение подачи ресурса.
