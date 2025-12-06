Жители Ивантеевки и УК «Техкомсервис» нашли общий язык: первые результаты работы заметны

06 декабря 2025, 16:33

В Ивантеевке налаживают сотрудничество дома №1 на Луговой

Фото: пресс-служба администрации г.о. Пушкинский

3 декабря в доме №1 по улице Луговой в Ивантеевке прошла рабочая встреча жителей с представителями управляющей компании «Техкомсервис» и уполномоченным главы округа Пушкинский, Ниной Ушаковой. Об этом сообщает пресс-служба администрации г.о. Пушкинский.