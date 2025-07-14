Советский Мальчиш-Кибальчиш делает броню для армии США

14 июля 2025, 18:27

Стало известно, как живёт Сергей Остапенко после развала СССР

Сергей Остапенко (Кадр из фильма «Сказка о Мальчише-Кибальчише»)

Сергей Остапенко приобрёл известность благодаря детскому военному фильму 1964 года «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Однако продолжать играть в кино Остапенко не стал и уехал за границу, где занялся наукой. 73-летний Сергей покинул Россию в 1993 году и с тех пор живёт во Флориде. Подробности жизни бывшего актёра сообщает Telegram-канал Mash.