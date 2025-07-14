Советский Мальчиш-Кибальчиш делает броню для армии США
Сергей Остапенко приобрёл известность благодаря детскому военному фильму 1964 года «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Однако продолжать играть в кино Остапенко не стал и уехал за границу, где занялся наукой. 73-летний Сергей покинул Россию в 1993 году и с тех пор живёт во Флориде. Подробности жизни бывшего актёра сообщает Telegram-канал Mash.
Остапенко занялся на новом месте научными разработками и выиграл грант от National Science Foundation. Позже он основал компанию Ultrasonic Technologies, которая разрабатывает аппаратуру для диагностики трещин в бронепластинах, а также элементы термозащиты для гиперзвуковых и космических аппаратов.
Отмечается, что компания по сей день работает на ВПК США. Таким образом выходит, что советский Мальчиш-Кибальчиш теперь делает броню для армии США. С 2022 года США передали Вооружённым силам Украины свыше 70 тысяч комплектов бронезащиты.
Стоит отметить, что большое количество разработок, запатентованных Остапенко, высоко оценено во всём мире.
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