В Санкт-Петербурге на рэпера Витю АК-47 напали «бухие малолетки»
Рэпер Витя АК-47 заявил, что в Петербурге на него напали поклонники
В центре Санкт-Петербурга на рэпера Виктора Гостюхина, более известного под псевдонимом Витя АК-47, было совершено нападение. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествие случилось на следующий день после выступления Гостюхина на «Зеленой сцене». Рэпер вышел из отеля, чтобы зайти в кафе, но его окружили поклонники.
«Я иду без очков, с рюкзаком в сандалиях как турист. Думал, пройду нормально. Поймали, держали, орали «мы стримим». Так что смотрите на каком-то канале, как меня ловят малолетки», — сообщил Витя АК-47.Отмечается, что фанаты окружили исполнителя на Лиговском проспекте и, агрессивно хватая Виктора за разные части тела, требовали совместное фото и автограф. Гостюхин отказался фотографироваться, но пожал руку одному из них. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, признался, что вырос на песнях Вити АК-47.