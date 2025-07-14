В Санкт-Петербурге на рэпера Витю АК-47 напали «бухие малолетки»

14 июля 2025, 17:55

Рэпер Витя АК-47 заявил, что в Петербурге на него напали поклонники

Виктор Гостюхин (Фото: Telegram @vak47)

В центре Санкт-Петербурга на рэпера Виктора Гостюхина, более известного под псевдонимом Витя АК-47, было совершено нападение. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.





Происшествие случилось на следующий день после выступления Гостюхина на «Зеленой сцене». Рэпер вышел из отеля, чтобы зайти в кафе, но его окружили поклонники.

«Я иду без очков, с рюкзаком в сандалиях как турист. Думал, пройду нормально. Поймали, держали, орали «мы стримим». Так что смотрите на каком-то канале, как меня ловят малолетки», — сообщил Витя АК-47.