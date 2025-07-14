«Речь девственницы о сексе»: Собчак высказалась об интервью Иосифа Пригожина

14 июля 2025, 16:52

Ксения Собчак усомнилась в искренности интервью Иосифа Пригожина газете New York Times

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Журналистка Ксения Собчак сомневается в искренности продюсера Иосифа Пригожина в интервью американской газете The New York Times. Собчак выразила свои мысли о его высказываниях в своём блоге.





Ксения заявила, что интервью Пригожина может вызвать крайне негативную реакцию и «стать красной тряпкой» для составителей санкционных списков. Собчак предположила, что целью интервью могло быть попадание в данные списки с последующей «выгодной продажей» этого факта в России.

«Тейки о любви к отчизне должны быть внятными и чёткими, а не такими неоднозначными и вялыми. Как у девственницы о сексе», — подчеркнула журналистка.