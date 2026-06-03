Совхоз «Головково» построит в Подмосковье молочную ферму за 3,9 млрд рублей

03 июня 2026, 18:11

оригинал Герман Барг, Вячеслав Духин и Николай Анищенко (фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО)

Молочно-товарную ферму на 2 300 голов фуражного стада построит в Наро-Фоминском округе ООО «Совхоз «Головково». Инвестиции в проект составят 3,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.





Трёхсторонний договор о реализации инвестпроекта подписали на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор компании Николай Анищенко, председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг и зампред правительства региона Вячеслав Духин.





«Мы планирует построить при поддержке Сбербанка современный молочный комплекс на 2 300 голов фуражного стада. Рассчитываем уже в 2026 году запустить первую линию производства на 600 голов, а в 2027 году комплекс должен выйти на следующий этап реализации. Поддержка со стороны банка и региона позволяет нам двигаться вперёд», — сказал Николай Анищенко.

«Молочное животноводство является одной из базовых отраслей агропромышленного комплекса Московской области, и каждый такой проект усиливает продовольственный потенциал региона», — отметил Вячеслав Духин.