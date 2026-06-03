В Щелкове построят молочный комплекс на тысячу коров
На Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и глава К(Ф)Х «Ферма Цветковых» Владимир Цветков подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству новой молочно-товарной фермы в городском округе Щелково, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. В деревне Ерёмино планируют построить современный молочный комплекс на 1 тыс. голов дойного стада. С учетом молодняка и сопутствующего поголовья предприятие сможет содержать до 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота. После выхода на проектную мощность комплекс будет производить до 10 тыс. тонн молока в год. Ввести объект в эксплуатацию инвестор рассчитывает к концу 2028 года.
Как рассказал Владимир Цветков, хозяйство уже приступило к реализации проекта. Специалисты подготовили проектно-сметную документацию, а на строительной площадке завершили создание необходимой инженерной инфраструктуры, включая системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
«На первом этапе строительство ведется за счет собственных оборотных средств. Комплекс будет максимально автоматизированным, при этом расширение производства позволит создать дополнительно от 36 до 50 рабочих мест», — отметил глава хозяйства.Он также подчеркнул, что существенную поддержку проекту оказывает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По словам Владимира Цветкова, участие ведомства помогло решить ряд вопросов на этапе подготовки документации и запуска проекта.
Сегодня «Ферма Цветковых» работает как предприятие полного цикла. Хозяйство самостоятельно выращивает корма, производит молоко, перерабатывает сырье и выпускает готовую продукцию, включая сыры и кисломолочные продукты. Такой формат позволяет повысить эффективность производства и оптимизировать технологические процессы.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, хозяйство занимает первое место в регионе по качеству молока. Жирность продукции достигает 4,2%, а содержание белка составляет 3,34%.
В 2025 году предприятие произвело около 2,5 тыс. тонн молока при продуктивности более 9,1 тыс. килограммов на одну корову. Сейчас на ферме содержится до 500 голов крупного рогатого скота, в том числе около 300 коров дойного стада.
Вячеслав Духин отметил, что Московская область занимает первое место в России по переработке молока, поэтому регион заинтересован в развитии собственной сырьевой базы.
«Когда хозяйства работают по полному циклу — сами производят молоко и сразу его перерабатывают, — это позволяет лучше выстраивать работу всей цепочки. Мы поддерживаем такие проекты — они делают экономику более устойчивой и обеспечивают занятость на сельских территориях», — подчеркнул он.Развитию хозяйства также способствуют меры государственной поддержки. В 2024–2025 годах предприятие получило более 51 млн рублей субсидий на развитие молочного производства, поддержку семейных ферм и другие направления деятельности.