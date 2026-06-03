В Щелкове построят молочный комплекс на тысячу коров

03 июня 2026, 18:02

оригинал Фото: istockphoto / Smederevac

На Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и глава К(Ф)Х «Ферма Цветковых» Владимир Цветков подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству новой молочно-товарной фермы в городском округе Щелково, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. В деревне Ерёмино планируют построить современный молочный комплекс на 1 тыс. голов дойного стада. С учетом молодняка и сопутствующего поголовья предприятие сможет содержать до 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота. После выхода на проектную мощность комплекс будет производить до 10 тыс. тонн молока в год. Ввести объект в эксплуатацию инвестор рассчитывает к концу 2028 года.



Как рассказал Владимир Цветков, хозяйство уже приступило к реализации проекта. Специалисты подготовили проектно-сметную документацию, а на строительной площадке завершили создание необходимой инженерной инфраструктуры, включая системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.



«На первом этапе строительство ведется за счет собственных оборотных средств. Комплекс будет максимально автоматизированным, при этом расширение производства позволит создать дополнительно от 36 до 50 рабочих мест», — отметил глава хозяйства.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области