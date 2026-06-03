Президент «Акрихина» рассказал, как компания решает вопрос импортозамещения

03 июня 2026, 17:51

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Новым этапом для российской фармацевтической отрасли стал выход на полный цикл производства, включая производство субстанций. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент подмосковной фармацевтической компании «Акрихин» Денис Четвериков.





В компании успешно решают вопросы локализации, импортозамещения и выхода на полный цикл.

«Мы активно внедряем в наше производство отечественное сырьё. Для нас это имеет экономические преимущества, создаёт стабильность в поставках, потому что снижаются санкционные риски. Безусловно, это выгоднее с точки зрения того, что в себестоимости уменьшается влияние валютного компонента. И это создаёт для нас хорошую основу долгосрочного планирования бесперебойного обеспечения пациентов, граждан России, жизненно важными лекарственными средствами», – пояснил Четвериков.

«Когда мы разрабатываем лекарственные средства, а у нас на различных этапах разработки находится порядка 50 различных препаратов, мы обязательно ищем российского поставщика активной фармацевтической субстанции – АФС. Если он есть, мы, безусловно, включаем его на этапе разработки в досье, чтобы иметь дело именно с отечественным поставщиком. Мы видим, что спрос на российские субстанции сейчас растёт», – отметил президент «Акрихина».