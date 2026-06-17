Современную школу на 550 мест в Подольске планируют открыть в 2028 году

17 июня 2026, 18:09

оригинал А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Новая школа на 550 мест в подольском микрорайоне Шепчинки откроется в 2028 году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Во время рабочей поездки в городской округ Подольск он проверил ход работ, встретился с педагогами и родителями.





Здание СОШ №20 возводят на улице Ватутина, где раньше располагался корпус 1959 года постройки. После обследования было решено не проводить реконструкцию, а снести объект и построить на том же месте новый.

«В Подмосковье реализуется большая программа строительства и капремонта образовательных учреждений по президентской программе. В этом году к 1 сентября должны запустить семь новых и 48 обновлённых школ. В микрорайоне Шепчинки в Подольске строим новую школу на месте устаревшего здания. Рассчитываем, что до конца будущего года мы её сдадим, а откроем в 2028-м. Этот важный объект позволит разгрузить вторую смену в СОШ №20», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«К сносу здания мы приступили в октябре прошлого года. Сейчас монолитные работы выполнены на 98%. На следующей неделе приступаем к кровельным работам, металлоконструкциям спортивного зала. Также к зиме полностью закроем теплый контур – запустим тепло и войдём в черновую отделку, прокладку внутренних инженерных сетей», – рассказал представитель подрядной организации Валерий Осипов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО