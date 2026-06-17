Современную школу на 550 мест в Подольске планируют открыть в 2028 году
Новая школа на 550 мест в подольском микрорайоне Шепчинки откроется в 2028 году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Во время рабочей поездки в городской округ Подольск он проверил ход работ, встретился с педагогами и родителями.
Здание СОШ №20 возводят на улице Ватутина, где раньше располагался корпус 1959 года постройки. После обследования было решено не проводить реконструкцию, а снести объект и построить на том же месте новый.
«В Подмосковье реализуется большая программа строительства и капремонта образовательных учреждений по президентской программе. В этом году к 1 сентября должны запустить семь новых и 48 обновлённых школ. В микрорайоне Шепчинки в Подольске строим новую школу на месте устаревшего здания. Рассчитываем, что до конца будущего года мы её сдадим, а откроем в 2028-м. Этот важный объект позволит разгрузить вторую смену в СОШ №20», – сказал Воробьёв.Школа №20 – это большой образовательный комплекс, в который входят два школьных и два дошкольных отделения. Он рассчитан на 1559 детей – 1209 школьников и 350 дошкольников. В штате работают 80 педагогов.
Строительная готовность объекта превышает 13%. На площадке работают более 40 специалистов. Монолитные работы почти завершены. До конца года планируется завершить кровельные и фасадные работы, установить окна и перейти к внутренней отделке.
«К сносу здания мы приступили в октябре прошлого года. Сейчас монолитные работы выполнены на 98%. На следующей неделе приступаем к кровельным работам, металлоконструкциям спортивного зала. Также к зиме полностью закроем теплый контур – запустим тепло и войдём в черновую отделку, прокладку внутренних инженерных сетей», – рассказал представитель подрядной организации Валерий Осипов.Здание строят по региональной госпрограмме. Площадь четырёхэтажной школы составит 10 000 квадратных метров – она будет больше старой. В ней будут универсальные и профильные кабинеты, современные спортивные и актовый залы, медиатека, столовая и рекреации.
Ребята смогут изучать китайский и итальянский языки, заниматься робототехникой, творчеством, спортом. Уже сейчас в СОШ №20 работают шахматный клуб, танцевальная студия и школьный театр.
Педагоги рассказали губернатору, что гордятся своими учениками. Среди них – призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии и лауреат конкурса «Лидеры Подмосковья». Пять 11-классников претендуют на медаль. В числе педагогов – победители и призёры профессиональных конкурсов «Сердце отдаю детям», «Учитель здоровья», «За нравственный подвиг учителя».
К 1 сентября в Подмосковье откроют семь новых школ и 48 школ после капремонта в рамках региональной госпрограммы. Это создаст современные условия для более чем 31 500 учеников.