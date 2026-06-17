Воробьёв поздравил с новосельем переселенцев из аварийного жилья в Подольске
Почти 400 человек, ранее проживавших в аварийном жилье в микрорайоне Южный округа Подольск, получили ключи от квартир в новом доме на проспекте 50 лет Октября. Новосёлов поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Новостройка состоит из двух корпусов — 17- и 14-этажного. Переселенцам там принадлежат 199 квартир.
«Мы приехали, чтобы поздравить всех, кто живет в Южном. Мы познакомились в 2024 году, видели состояние жилого фонда. Свыше 800 человек жили в некомфортных условиях. Был запрос включить эти дома в программу по расселению аварийного жилья. Сегодня первый дом уже построен. И половина жителей переселяется в него», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что второй дом строится рядом — через дорогу. Его планируют сдать в эксплуатацию в 2027 году.