В Серпухове откроется выставка «Боги и люди. От мифа к истории»

26 августа 2026, 17:57

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

16 сентября в галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея откроется выставка «Боги и люди. От мифа к истории». Экспозиция объединит более 60 произведений русского и западноевропейского искусства, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





Посетители увидят работы Виктора Васнецова, Василия Сурикова, Ильи Репина, Ивана Крамского, Валентина Серова и других известных художников. Выставка расскажет об историческом жанре, который до середины XIX века считался высшим в академической иерархии живописи. Полотна дополнят скульптуры, предметы быта и воинское снаряжение, помогавшие художникам изучать и воссоздавать исторические эпохи.



В ходе подготовки проекта специалисты Серпуховского музея провели дополнительное исследование коллекции и установили авторство нескольких произведений, ранее считавшихся анонимными. В переатрибуции западноевропейских полотен участвовала научный консультант выставки Виктория Маркова.





«Эта выставка задумывалась как посвящение «высокому» жанру — именно так традиционно определяли в академической среде исторический жанр. Но мы и представить себе не могли, что ракурс темы позволит нам так широко и ярко представить коллекцию нашего музея», — рассказала директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Новак.