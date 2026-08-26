В Серпухове откроется выставка «Боги и люди. От мифа к истории»
16 сентября в галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея откроется выставка «Боги и люди. От мифа к истории». Экспозиция объединит более 60 произведений русского и западноевропейского искусства, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетители увидят работы Виктора Васнецова, Василия Сурикова, Ильи Репина, Ивана Крамского, Валентина Серова и других известных художников. Выставка расскажет об историческом жанре, который до середины XIX века считался высшим в академической иерархии живописи. Полотна дополнят скульптуры, предметы быта и воинское снаряжение, помогавшие художникам изучать и воссоздавать исторические эпохи.
В ходе подготовки проекта специалисты Серпуховского музея провели дополнительное исследование коллекции и установили авторство нескольких произведений, ранее считавшихся анонимными. В переатрибуции западноевропейских полотен участвовала научный консультант выставки Виктория Маркова.
«Эта выставка задумывалась как посвящение «высокому» жанру — именно так традиционно определяли в академической среде исторический жанр. Но мы и представить себе не могли, что ракурс темы позволит нам так широко и ярко представить коллекцию нашего музея», — рассказала директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Новак.По ее словам, экспозиция объединяет мифологические, аллегорические и литературно-исторические работы русских мастеров, произведения западноевропейских художников и скульптуру петровского времени. Некоторые экспонаты публика увидит впервые.
Проект также позволит проследить диалог русской и западноевропейской художественных традиций и то, как историческая живопись отражала представления, надежды и тревоги разных эпох.
Куратор выставки — искусствовед Мария Трошина. В проекте участвуют восемь ведущих музеев страны: Государственный Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Музей Москвы, Серпуховский историко-художественный музей, Нижегородский государственный художественный музей и Ивановский областной художественный музей.
Также экспозицию дополнят произведения из частных коллекций. Возрастное ограничение — 0+.