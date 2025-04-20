Создатель космических кораблей «Союз» Юрий Семёнов празднует 90-летие

Фото: пресс-служба РКК «Энергия» им. С.П. Королёва
20 апреля 90-летний юбилей отмечает ведущий разработчик и создатель пилотируемых космических кораблей «Союз» и других многочисленных проектов Юрий Семёнов.
Юрий Павлович родился 20 апреля 1935 года в Торопце Калининской области. В 1958-м окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «механика».
Трудовую деятельность начал инженером в конструкторском бюро М.К. Янгеля в Днепропетровске. Затем более 40 лет проработал в Московской области. С 1972 по 1991 годы занимал пост заместителя главного конструктора научно-производственного объединения «Энергия», позже стал генеральным конструктором НПО.
С 1994 по 2005 годы был президентом, руководителем головного конструкторского бюро ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» Федерального космического агентства.
Помимо «Союза», Семёнов создал космические пилотируемые комплексы «Салют» – «Союз» – «Прогресс», многоразовую космическую систему «Энергия – Буран», многомодульный научно-исследовательский комплекс «Мир», ракетно-космический комплекс «Морской старт» и другие проекты.
Юрий Семёнов – профессор, доктор технических наук; автор более 200 научных трудов и изобретений. Академик Российской академии наук и Международной академии астронавтики.
Герой Социалистического Труда. Награждён двумя орденами Ленина, другими многочисленными наградами. Заслуженный деятель науки России, Почетный гражданин города Королёва.
Постановлением губернатора Московской области от 8 апреля 2005 года Юрию Павловичу Семёнову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Юрий Павлович родился 20 апреля 1935 года в Торопце Калининской области. В 1958-м окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «механика».
Трудовую деятельность начал инженером в конструкторском бюро М.К. Янгеля в Днепропетровске. Затем более 40 лет проработал в Московской области. С 1972 по 1991 годы занимал пост заместителя главного конструктора научно-производственного объединения «Энергия», позже стал генеральным конструктором НПО.
С 1994 по 2005 годы был президентом, руководителем головного конструкторского бюро ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» Федерального космического агентства.
Помимо «Союза», Семёнов создал космические пилотируемые комплексы «Салют» – «Союз» – «Прогресс», многоразовую космическую систему «Энергия – Буран», многомодульный научно-исследовательский комплекс «Мир», ракетно-космический комплекс «Морской старт» и другие проекты.
Юрий Семёнов – профессор, доктор технических наук; автор более 200 научных трудов и изобретений. Академик Российской академии наук и Международной академии астронавтики.
Герой Социалистического Труда. Награждён двумя орденами Ленина, другими многочисленными наградами. Заслуженный деятель науки России, Почетный гражданин города Королёва.
Постановлением губернатора Московской области от 8 апреля 2005 года Юрию Павловичу Семёнову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Лора Луганская