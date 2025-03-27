Воробьёв присвоил ветерану Золотову звание «Почётный гражданин Московской области»

А. Воробьёв и А. Золотов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор Андрей Воробьёв присвоил ветерану Великой Отечественной войны Александру Золотову звание «Почётный гражданин Московской области». Александр Григорьевич, которому в сентябре исполнилось 103 года, прошёл всю войну.
Он участвовал в обороне Москвы, Курско-Орловской битве, наступательной Висло-Одерской операции, освобождении польских городов от немецко-фашистских захватчиков. Награждён Орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, Орденом «За службу Родине в ВС СССР III степени» и многими медалями.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В преддверии 80-летия Великой Победы губернатор приехал в Балашиху поздравить ветерана с предстоящим большим праздником и вручить почётную награду.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он поблагодарил ветерана за общественную деятельность, которую он вёл все эти годы.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
9 мая 1945 года Александр Григорьевич Золотов встретил под Берлином. После окончания войны остался служить на благо Отечества. А уйдя на пенсию в 1977-м, стал активно заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
А. Воробьёв и А. Золотов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Всего сейчас в Московской области проживают более 18 тыс. ветеранов, в том числе 488 фронтовиков – участников Великой Отечественной войны. Ранее президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества в России.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В преддверии 80-летия Великой Победы губернатор приехал в Балашиху поздравить ветерана с предстоящим большим праздником и вручить почётную награду.
«Александр Григорьевич, разрешите по поручению президента вручить вам, нашему герою, высокую награду – звание «Почетного гражданина Московской области». Для нас это большая честь. Вы дошли до Берлина, защищали Москву, вся грудь в орденах. Наш президент всегда проявлял особую заботу о ветеранах. А в год 80-летия Великой Победы все они будут наделены особым статусом почётных граждан, – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он поблагодарил ветерана за общественную деятельность, которую он вёл все эти годы.
«Вы встречались с нашими детьми в школах, принимали участие во множестве патриотических мероприятий. Это очень ценно! Здоровья вам! Совсем скоро мы все вместе встретим годовщину Великой Победы», – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
9 мая 1945 года Александр Григорьевич Золотов встретил под Берлином. После окончания войны остался служить на благо Отечества. А уйдя на пенсию в 1977-м, стал активно заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
«Сначала я был командиром взвода, в Курской битве – командиром батареи, а в Висло-Одерской операции – уже начальником штаба дивизиона, старшим лейтенантом. 9 мая 1945-го встретил под Берлином. Наш полк охранял понтонные переправы через реку Одер войск Западного фронта, которыми командовал Жуков. На радостях наши командиры начали стрелять из всех видов оружия. Тогда мне было 24 года. Хочу поблагодарить вас, Андрей Юрьевич, за ту честь, которую вы мне оказали, присвоив звание «Почётного гражданина Московской области» и за то, как вы относитесь к ветеранам, всегда и во всём помогаете», – сказал Александр Григорьевич.
А. Воробьёв и А. Золотов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Всего сейчас в Московской области проживают более 18 тыс. ветеранов, в том числе 488 фронтовиков – участников Великой Отечественной войны. Ранее президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества в России.
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Лора Луганская