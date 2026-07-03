Легкоатлет Жуков из Подмосковья взял золото в финале летней Спартакиады
Золотую медаль завоевал Александр Жуков из Коломны на финале XIII летней Спартакиады учащихся России по лёгкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир проходил в Краснодаре с 1 по 3 июля.
«Подмосковный атлет поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам метания диска среди юношей. Его результат составил 54 метра 80 сантиметров», — говорится в сообщении.Второе место занял спортсмен из Москвы с результатом 53 метра 72 сантиметра. А бронзовую награду получил представитель Нижегородской области, метнувший диск на 48 метров 85 сантиметров.
Ранее сообщалось, что Валерий Глухов из Московской области завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах.